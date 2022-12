Sydney-Hobart-Race: „Andoo Comanche“ als erste Jacht im Ziel

Am zweiten Weihnachtsfeiertag bestritt der THW Kiel sein 31. Saison-Pflichtspiel, das letzte in diesem Kalenderjahr. Die WM-Fahrer im Team von Cheftrainer Filip Jicha können jetzt nur bis Neujahr Kraft tanken. Alle anderen fallen in einen verdienten „Winterschlaf“ und freuen sich auf: Urlaub.