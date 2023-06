Segelsport: Ergebnisse der Kieler Woche 2023

Kiel. Seglerinnen und Segler aus 51 Nationen starten bei der Kieler Woche 2023. Aber wie schneiden sie ab? Wer holt die Titel der 129. Kieler Woche, wer krönt sich bei iQ-Foils und J/70 zu deutschen Meistern? Und wer siegt auf der Jagd nach dem Aal in Eckernförde? Hier finden Sie die Top Ten aller Wettfahrten und Klassen bei der Kieler Woche 2023.

Kieler-Woche-Ergebnisse: 470er

Sonntag

1. Wettfahrt: 1. Simon Diesch/Anna Markfort (Friedrichshafen/Kiel); 2. Theres Dahnke/Matti Cipra (Plau am See); 3. Roy Levy/Ariel Gal (ISR); 4. Luise Wanser/Philipp Autenrieth (Hamburg/Augsburg); 5. Malte Winkel/Anastasiya Winkel (Kiel); 6. Theresa Löffler/Christopher Hoerr (Tutzing/Chiemsee); 7. Paul Porthun/Leonie Bergmann (Hamburg); 8. Catharina Schaaff/Colin Liebig (Berlin); 9. Hedvig Liljegren/Hugo Liljegren (SWE); 10. Laura Pukropski/Thorben Schlüter (Fürstenberg/Berlin).

2. Wettfahrt: 1. Dahnke/Cipra; 2. Löffler/Hoerr; 3. Winkel/Winkel; 4. Diesch/Markfort; 5. Levy/Gal; 6. Schaaff/Liebig; 7. Maayan Shemesh/Noam Homri (ISR); 8. Liljegren/Liljegren; 9. Juliane Adelssen/Jonathan Wille (Hamburg); 10. Julia Jacobsen/Emil Forslund (NOR).

3. Wettfahrt: 1. Winkel/Winkel; 2. Diesch/Markfort; 3. Dahnke/Cipra; 4. Shemesh/Homri; 5. Levy/Gal; 6. Löffler/Hoerr; 7. Pukropski/Schlüter; 8. Liljegren/Liljegren; 9. Wanser/Autenrieth; 10. Schaaff/Liebig.

Gesamtstand: 1. Diesch/Markfort (3 Punkte); 2. Dahnke/Cipra (3); 3. Winkel/Winkel (4); 4. Löffler/Hoerr (8); 5. Levy/Gal (8); 6. Shemesh/Homri (11); 7. Wanser/Autenrieth (13); 8. Schaaff/Liebig (14); 9. Liljegren/Liljegren (16); 10. Pukropski/Schlüter (17).

Kieler-Woche-Ergebnisse: 49er

Sonntag

1. Wettfahrt (gelbe Gruppe): 1. Lucas Rual/Emile Amoros (FRA); 2. Adam Głogowski/Maciej Krusiec (POL); 3. Hernan Umpierre/Fernando Diz (URU); 4. Uberto Crivelli Visconti/Giulio Calabro (ITA); 5. Marius Westerlind/Olle Aronsson (SWE); 6. Julien D’Ortoli/Noé Delpech (FRA); 7. Ganapathy Kelapanda Chengappa/Varun Thakkar (IND); 8. Dominik Buksak/Szymon Wierzbicki (POL); 9. Max Stingele/Linov Scheel (Kiel; 10. Thomas Cunich/Miles Davey (AUS).

1. Wettfahrt (blaue Gruppe): 1. Andrew Mollerus/Ian Macdiarmid (USA); 2. Łukasz Przybytek/Jacek Piasecki (POL); 3. Keanu Prettner/Jakob Flachberger (AUT); 4. Theo Westerlind/Emil Wolfgang (SWE); 5. Richard Schultheis/Youenn Bertin (MLT); 6. Arie Moffat/Ryan Wood (CAN); 7. Fabian Rieger/Tom Heinrich (Berlin/Kiel); 8. Benjamin Bildstein/David Hussl (AUT); 9. Maor Abu/Yam Wirtheim (ISR); 10. Massimo Contessi/Luca Contessi (ARG).

Gesamtstand: 1.Rual/Amoros (1 Punkt); 1. Mollerus/Macdiarmid (1); 3. Przybytek/Piasecki (2); 3. Głogowski/Krusiec (2); 5. Prettner/Flachberger (3); 5. Umpierre/Diz (3); 7. Crivelli Visconti/Calabro (4); 7. Westerlind/Wolfgang (4); 9. Schultheis/Bertin (5); 9. Westerlind/Aronsson (5).

Kieler-Woche-Ergebnisse: 49erFX

Noch keine Ergebnisse

Kieler-Woche-Ergebnisse: Ilca6

Sonntag

1. Wettfahrt/Gesamtstand: 1. Hanna Koba (SWE); 2. Cagla Donertas (TUR); 3. Lillian Myers (USA); 4. Evie Saunders (AUS); 5. Lilly May Niezabitowska (POL); 6. Lucia Falasca (ARG); 7. Ebru Bolat (ROU); 8. Julia Buesselberg (Berlin); 9. Coralie Vittecoq (Montreal); 9. Elza Cibule (LAT).

Kieler-Woche-Ergebnisse: Ilca7

Sonntag

1. Wettfahrt (blaue Gruppe): 1. Ole Schweckendiek (Kiel; 2. Samuel King (AUS); 3. Attilio Borio (ITA); 4. Valtteri Uusitalo (FIN); 5. Julian Hoffmann (Blaiach); 6. Alessio Spadoni (ITA); 7. Daan Boekholt (NED); 8. Andreas Krabbe-Christensen (DEN); 9. Paul Veron (FRA); 10. Oskar Madonich (UKR).

1. Wettfahrt (gelbe Gruppe): 1. William Zielinski (NED); 2. Valerio Cassanmagnago (ITA); 3. Zan Luka Zelko (SLO); 4. Ludvig Lindqvist (SWE); 5. Nico Naujock (Berlin); 6. Maor Ben Harosh (ISR); 7. Dawid Kania (POL); 8. Jonas Mager (Hamburg); 9. Daniel Escudero (USA); 10. Changyun Kim (KOR)

Gesamtstand: 1. Ole Schweckendiek (1 Punkt); 1. William Zielinski (1); 3. Samuel King (2); 3. Valerio Cassanmagnago (2); 5. Attilio Borio (3); 5. Zan Luka Zelko (3); 7. Valtteri Uusitalo (4); 7. Ludvig Lindqvist (4); 9. Julian Hoffmann (5); 9. Nico Naujock (5).

Kieler-Woche-Ergebnisse: iQ-Foil M

Noch keine Ergebnisse

Kieler-Woche-Ergebnisse: iQ-Foil W

Noch keine Ergebnisse

Kieler-Woche-Ergebnisse: Nacra17

Sonntag

1. Wettfahrt: 1. Margherita Porro/Stefano Dezulian (ITA); 2. Justin Liu/Denise Lim (SGP); 3. Willemijn Offerman/Scipio Houtman (NED); 4. Paul Kohlhoff/Alica Stuhlemmer (Kiel); 5. Puck van der Veen/Wouter van Rooijen (NED); 6. Carson Crain/Lindsay Gimple (USA); 7. Anton Nikolai Loeck/Lena Weißkichel (Flensburg); 8. Siddheswar Doiphode/Ramya Saravanan (IND); 9. Theo Williams/Jasmine Williams (GBR); 10. Bart Kooijman Beuk/Jella-Rike Spijkervet (NED).

2. Wettfahrt: 1. Porro/Dezulian; 2. Offerman/Houtman; 3. Kohlhoff/Stuhlemmer; 4. van der Veen/van Rooijen; 5. Crain/Gimple; 6. Liu/Lim; 7. Williams/Williams; 8. Kooijman Beuk/Spijkervet; 9. Doiphode/Saravanan; 10. Loeck/Weißkichel.

Gesamtstand: 1. Porro/Dezulian (2 Punkte); 2. Offerman/Houtman (5); 3. Kohlhoff/Stuhlemmer (7); 4. Liu/Lim (8); 5. van der Veen/van Rooijen (9); 6. Crain/Gimple (11); 7. Williams/Williams (16); 8. Loeck/Weißkichel (17); 9. Doiphode/Saravanan (17); 10. Kooijman Beuk/Spijkervet (18).

Kieler-Woche-Ergebnisse: 2.4mR

Sonntag

1. Wettfahrt: 1. Oliver Thies (Hamburg); 2. Ben van Cauwenbergh (BEL); 3. Antonio Squizzato (ITA); 4. Davide di Maria (ITA); 5. Sabine Trömer (Plau am See); 6. Heiko Kröger (Kiel); 7. Torsten Fildebrandt (Beidenfleth); 8. Christoph Trömer (Horneburg); 9. Antti Kokkala (FIN); 10. Frank Huth (NOR).

2. Wettfahrt: 1. Kröger; 2. Squizzato; 3. van Cauwenbergh; 4. Thies; 5. Huth; 6. S. Trömer; 7. di Maria; 8. Stefan Klötzing (Berlin); 9. Mikael Stuen Bekkevold (NOR); 10. Michael Jakobs (St. Ingbert).

Gesamtstand: 1. Thies (5 Punkte); 2. Squizzato (5); 3. van Cauwenbergh (5); 4. Kröger (7); 5. di Maria (11); 6. S. Trömer (11); 7. Huth (15); 8. Klötzing (19); 9. Jakobs (23); 10. Kokkala (24).

Kieler-Woche-Ergebnisse: 420er

Sonntag

1. Wettfahrt: 1. Lysander Winter/Constantin Bötsch (Hamburg/Starnberg); 2. Jesper Fleischer/Theo Gnass (Walluf); 3. Amelie Wehrle/Riccardo Honold (Reichenau/Überlingen); 4. Inga Hörnke/Louis Forche (Müggelsee); 5. Johann Emmer/Jannis Liebig (Berlin); 6. Constantin Troeger/Greta Wollmann (Überlingen); 7. Esther Rodenhausen/Luisa Sophie Becker (Hamburg); 8. Leonard von Holtum/Josh Berktold (Essen); 9. Adriano Quan Cardi/Mattia Tognocchi (ITA); 10. Etienne Le Goff/Goulven De Kerdrel (FRA).

2. Wettfahrt: 1. Winter/Bötsch; 2. Severin Gericke/Xaver Schwarz (Starnberg); 3. Leo Roth/Julian Klusmann (Starnberg); 4. Rodenhausen/Becker; 5. Emmer/Liebig; 6. Luisa Bohnsack/Hannah Gienap (Schwerin); 7. Wehrle/Honold; 8. Giacomo Guardigli/Lorenzo Ricci (ITA); 9. Max Keller/Amelina Jäger (Berlin); 10. Vincenzo Reuter/Lucas Schürmann (München)

Gesamtstand: 1. Winter/Bötsch (2); 2. Wehrle/Honold (10); 3. Emmer/Liebig (10); 4. Rodenhausen/Becker (11); 5. Fleischer/Gnass (15); 6. Gericke/Schwarz (19); 7. Guardigli/Ricci (19); 8. Bohnsack/Gienap (24); 9. Reuter/Schürmann (24); 10. Reamonn Theiner/Bente Batzing (Schwerin/Rostock, 28).

Kieler-Woche-Ergebnisse: OK-Jolle

Sonntag

1. Wettfahrt: 1. Hans Elkjaer (SWE); 2. Michal Strumnik (POL); 3. Sönke Behrens (Hamburg); 4. Laban Soren (SWE); 5. Thomas Gabs (DEN); 5. Max Schall (AUT); 7. Mads Hansen (DEN); 8. Jesper Bendix (DEN); 9. Rainer Rehbehn (GER); 10. Oliver Gronholz (Bad Segeberg).

2. Wettfahrt: 1. Jesper Bendix (DEN); 2. Thomas Gabs (DEN); 3. Laban Soren (SWE); 4. Oliver Gronholz (Bad Segeberg); 5. Benjamin Hammerö (SWE); 6. Lars Bergfeldt (SWE); 7. Jørgen Holm (DEN); 8. Sönke Behrens (Hamburg); 9. Fabian Rossbacher (GER); 10. Michal Strumnik (POL).

Gesamtstand: 1. Thomas Gabs (8); 2. Laban Soren (8); 3. Jesper Bendix (9); 4. Sönke Behrens (13); 5. Michal Strumnik (14); 6. Oliver Gronholz (14); 7. Hans Elkjaer (19); 8. Lars Bergfeldt (23); 9. Jørgen Holm (23); 10. Mads Hansen (25).

Kieler-Woche-Ergebnisse: Aalregatta

ORC fully crewed

Kiel-Eckernförde

ORC I: 1. „Katima“, Jan Opländer (Flensburg); 2. „Halbtrocken 4.5“, Michael Berghorn (Kiel); 3. „Desna“, Johannes Wackerhagen (Kiel); 4. „Störtebeker“, Max Gärtner (Essen); 5. „Xenia“, Ralf Lässig (Wulsdorf).

ORC II: 1. „Sirena“, Peter Buhl (DEN); 2. „Tøsen 2“, Michel Elle (Missunde); 2. „Piranha“, Christian Rönsch (Kiel); 4. „Tormund“, Arne Meincke (Strande); 5. „Edelweiß“, Thomas Reinecke (Hamburg).

ORC III: 1. „Aquaplay“, Gordon Nickel (Stade); 2. „Xen“, Torsten Bastiansen (Flensburg); 3. „Maxima“, Michael Haacke (Bremerhaven); 4. „Topas“, Harald Brüning (Kiel); 5. „Filou“, Meinhard Braedel (Kiel).

ORC IV: 1. „Elli“, Thorben-Henryk Strube (Hamburg); 2. „Wirbelzopf 3/4“, Malte Scharffenberg (Flensburg); 3. „Fakse“, Leif Kemmerich (Stadland).

Eckernförde-Kiel

ORC I: 1. „Intermezzo“, Jens Kuphal (Berlin); 2. „Halbtrocken 4.5“, Michael Berghorn (Kiel); 3. „Desna“, Johannes Wackerhagen (Kiel); 4. „Katima“, Jan Opländer (Flensburg); 5. „Störtebeker“, Max Gärtner (Essen).

ORC II: 1. „Sirena“, Peter Buhl (DEN); 2. „Edelweiß“, Thomas Reinecke (Hamburg); 3. „Tøsen 2“, Michel Elle (Missunde); 4. „Sea Lounge“, Ralf Drews (Lübeck); 5. „Piranha“, Christian Rönsch (Hamburg).

ORC III: 1. „Xen“, Torsten Bastiansen (Flensburg); 2. „Topas“, Harald Brüning (Kiel); 3. „Aquaplay“, Gordon Nickel (Stade); 4. „Maiko“, John Victorin (Rostock); 5. „Maxima“, Michael Haacke (Geestland).

ORC IV: 1. „Elli“, Thorben-Henryk Strube (Hamburg); 2. „Wirbelzopf 3/4“, Malte Scharffenberg (Flensburg); 3. „Fakse“, Leif Kemmerich (Stadland).

ORC Double-Hand

Kiel-Eckernförde

1. „Juni 98“, Georg Hillebrand/Burkhard Bewig (Kiel); 2. „Joytoy“, Inken Braunschmidt/Gerd Hennsen (Kiel); 3. „Whiteout“, Hasso Hoffmeister/Sven Winterberg (Kiel); 4. „Marecykler“, Hagen Heesch/Ann Katenbring (Eckernförde).

Eckernförde-Kiel

1. „Whiteout“, Hasso Hoffmeister/Sven Winterberg (Kiel); 2. „Juni 98“, Georg Hillebrand/Burkhard Bewig (Kiel); 3. „Marecykler“, Hagen Heesch/Ann Katenbring (Eckernförde); 4. „Joytoy“, Inken Braunschmidt/Gerd Hennsen (Kiel).

Yardstick fully crewed

Kiel-Eckernförde:

Gruppe Rot: 1. „Tina 4“, Gorch Stegen (Mönkeberg); 2. „Hunky Dory“, Martin Görge (Kiel); 3. „Noodles“, Ulrich Martens (Lübeck); 4. „Carlotta“, Rüdiger Fuchs (Hamburg); 5. „Saona“, Thomas Zager (Fehmarn).

Gruppe Grün: 1. „Freya“, Wolf Scheder-Bieschin (Hamburg); 2. „Greyzone“, Sven Petersen (Arnis); 3. „Optimismus“, Marcel Möller (Freiburg); 4. „First Smile“, Lasse Storm (Surendorf); 5. „Snigs“, Oliver Voss (Mielkendorf).

Gruppe Gelb: 1. „Darth Vader“, Wolfgang Koglin (Berlin); 2. „run“, Ralf Neumann (Kiel); 3. „Blackjack“, Kai-Gunnar Kersten (Hamburg); 4. „Babette“, Erik Brauer (Kiel); 5. „Ægir 2.0“, Tim Hümme (Kiel).

Gruppe Blau: 1. „Fiete“, Thorsten Dmoch (Kiel); 2. „Südwind“, Ludger Hüttermann (Eckernförde); 3. „Mercedes Rosamonadella“, Henning Steffen (Westensee); 4. „Mr. Biber“, Frode Stegen (Mönkeberg); 5. „Freja“, Björn Schmidtke (Kiel.).

Eckernförde-Kiel

Gruupe Rot: 1. „Tina 4“, Gorch Stegen (Mönkeberg); 2. „Hunky Dory“, Martin Görge (Kiel); 3. „Jinx“, Alexander Dummer (Kiel); 4. „Trankvile“, Klaus Robert von Waldow (Eckernförde); 5. „Electa“, Tilman Giesen (Kiel).

Gruppe Grün: 1. „Snigs“, Oliver Voss (Mielkendorf); 2. „Greyzone“, Sven Petersen (Arnis); 3. „Connor“, Stefan Riedel (Kiel); 4. „Freya“, Wolf Scheder-Bieschin (Hamburg); 5. „Sub Divo“, Hajo Massel (Hamburg).

Gruppe Gelb: 1. „Little China Girl“, Rainer Görge (Hamburg); 2. „Varuna“, Jan-Dirk Grimm (Bremen); 3. „Babette“, Erik Brauer (Kiel); 4. „Ægir 2.0“, Tim Hümme (Eutin); 5. „Olga“, Claus Köhnlein (Kiel).

Gruppe Blau: 1. „Fiete“, Thorsten Dmoch (Kiel); 2. „Jole“, Claas-Hendrik Wiechell (Hamburg); 3. „Mercedes Rosamonadella“, Henning Steffen (Westensee); 4. „Freja“, Björn Schmidtke (Kiel); 5. „Bento“, Jannis Holthusen (Arnis).

Yardstick Double-Hand

Kiel-Eckernförde

Gruppe Rot: 1. „Siuoxsie“, Søren Jepsen/Hannes Wagner (Heikendorf); 2. „Solidix“, Thea Harksen/Marc Schweers (Hamburg/Mönkeberg); 3. „Harp8“, Joachim Harpprecht/Martin Rieck (Molfsee); 4. „Exception“, Philipp Veith/Steffen Risius (Wilhelmshaven); 5. „Xtasy“, Tobias Roth/Matthias Höfig.

Gruppe Grün: 1. „Pacemaker“, Volker Riechers/Jan Kähler (Hamburg); 2. „Lille Tasia“, Sven Ehmke/Arne Koriath (Emkendorf); 3. „Copia“, Nils-Christian Tamm/Jan Timann (Kronshagen); 4. „Waveclimber axxelerated“, Bengt Haltenhof/Moritz Cordts (Eckernförde); 5. „Toboli“, Ullrich Döbler/Björn Tessler (Kiel).

Gruppe Gelb: 1. „Pike“, Erwin Lottermann/Martin Menzner (Kiel); 1. „Jynx“, Patrik Heinrichs/M.O. Rosenquist (Berlin); 3. „Rémy“, Jan von der Bank/Nurina Bülow (Eutin); 4. „Carpe Vivem“, Andreas Betz/Sascha Engelbach (Überlingen/Strande); 5. „blue for two“, Torsten Körner (Kiel).

Gruppe Blau: 1. „Rujo“, Jörg Heitmann/Jonas Schlenz (Kiel); 2. „Tide“, Christoph Siemen/Jürgen Görs; 3. „Rever“, Olaf Mennerich/Lutz Dammast (Lübeck/Kiel).

Eckernförde-Kiel

Gruppe Rot: 1. „Siouxsie“, Søren Jepsen/Hannes Wagner (Heikendorf); 2. „Solidix“, Thea Harksen/Marc Schweers (Hamburg/Mönkeberg); 3. „Harp8“, Joachim Harpprecht/Martin Rieck (Molfsee); 4. „Exception“, Philipp Veith/Steffen Risius (Wilhelmshaven).

Gruppe Grün: 1. „Pacemaker“, Volker Riechers/Jan Kähler (Hamburg); 2. „Lille Tasia“, Sven Ehmke/Arne Koriath (Emkendorf); 3. „Copia“, Nils-Christian Tamm/Jan Timann (Kronshagen); 4. „Mahalo“, Bernd Schütze/Volker Bluhm (Strande).

Gruppe Gelb: 1. „Pike“, Erwin Lottermann/Martin Menzner (Kiel); 2. „Jynx“, Patrik Heinrichs/M.O. Rosenquist (Berlin); 3. „Carpe Vivem“, Andreas Betz/Sascha Engelbach (Überlingen/Strande); 4. „Rémy“, Jan von der Bank/Nurina Bülow (Eutin); 5. „Together“, Andreas Tetzlaff/Jürgen Rux (Glücksburg).

Gruppe Blau: 1. „Rujo“, Jörg Heitmann/Jonas Schlenz (Kiel); 2. „Rever“, Olaf Mennerich/Lutz Dammast (Lübeck/Kiel).

Multihull

Kiel-Eckernförde

1. „Shamrock“, Falko Bruckner (Uetersen); 2. „Sway“, Jens Röhrßen (Minden).

Eckernförde-Kiel

1. „Shamrock“, Falko Bruckner (Uetersen).

