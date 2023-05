Kieler Woche: Segelregatten live im Free-TV

Kiel. Die Kieler Woche wird in diesem Jahr erstmals live im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Das teilten die Organisatoren der größten Segelveranstaltung mit. Vom 17. bis 25. Juni sendet Sport 1 nicht nur ein halbstündiges Highlight-Magazin am Abend, sondern überträgt auch täglich zwei Stunden live von den Regattabahnen vor Schilksee.

Die Berichterstattung beschränkt sich dabei nicht nur auf die olympischen Klassen, für die die Kieler Woche durch den wiedererlangten Weltcup-Status nochmal an Bedeutung gewonnen hat, sondern umfasst auch die internationalen Bootsklassen. „Nachdem wir vor mehr als zehn Jahren Kieler-Woche-TV gemeinsam mit unserem Premiumpartner Audi und der Landeshauptstadt Kiel aus der Taufe gehoben haben, um das Segeln einem breiten Publikum verständlich näher zu bringen, ist die neue Partnerschaft mit Sport 1 ein absolutes Highlight in der Weiterentwicklung dieses Formates“, sagte Tim Häuslein, Projektverantwortlicher bei Point of Sailing, der Vermarktungsagentur des Kieler Yacht-Clubs.

Kieler-Woche-Segeln im TV: Täglich zwei Stunden live und ein Highlight-Magazin

Täglich stehen zwei Stunden Live-Berichterstattung am frühen Nachmittag und ein halbstündiges Highlight-Magazin um 19 Uhr (Sonntag, 18. Juni, um 23 Uhr; Sonntag, 25. Juni, um 22 Uhr) auf dem Programm. Hinzu kommen ein Livestream auf sport1.de sowie weitere Beiträge in den Apps und Social-Media-Kanälen von Sport . Präsentiert werden die Sendungen und Beiträge exklusiv von Audi.

„Die Kieler Woche ist das größte Segelevent der Welt: mit beeindruckender Tradition und über den Sport hinausreichender Bedeutung“, sagte Sport 1-Chefredakteur Pit Gottschalk. „Mit unserer Live-, Highlight- und News-Berichterstattung werden wir dieses Fest des Segelsports für die Zuschauerinnen und Zuschauer in ganz Deutschland auf unseren TV-, Digital- und Social-Media-Kanälen in Szene setzen und ihnen die Faszination der Kieler Woche mit großartigen Bildern und Leidenschaft für das Segeln ganz nahe bringen.“

Die erste Livesendung beginnt am Auftaktsonnabend (17. Juni) um 14 Uhr. Außer am Sonntag darauf (13 Uhr) bleibt das für die gesamte Kieler Woche die Startzeit der TV-Übertragung – von der Medienbahn direkt vor dem Olympiahafen in Schilksee. Am Freitag vor dem Kieler-Woche-Auftakt wird es Vorberichte auf Sport 1 geben.

Ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Frankreich stehen im ersten Teil der Kieler Woche die olympischen Disziplinen im Fokus. Die Entscheidungen, zugleich im Segel-Weltcup, fallen in den Medaillenrennen am Mittwoch (21. Juni). Von Donnerstag bis Sonntag starten die internationalen Klassen, darunter mindestens 180 Nachwuchscrews im Eurocup der 29er und mehr als 70 Teams bei der internationalen deutschen Meisterschaft der J/70. Insgesamt haben bislang rund 1300 Seglerinnen und Segler aus 50 Nationen für die Kieler Woche gemeldet.