﻿Ilca-Segler Willim schlägt Buhl und darf zum Olympia-Testevent

Theater Kiel in der Wunderino Arena

Immer ein lohnendes Ereignis: eine Aufführung von Gustav Mahlers „Fünfter Symphonie“. In der sehr gut besuchten und akustisch sehr gut geeigneten Philharmonie in der Wunderino Arena Kiel hatte sich das Philharmonische Orchester das Werk gewünscht – mit Chefdirigent Benjamin Reiners am Pult.