﻿Susann Beucke: „Alles Wichtige passiert in Kiel“

Kiel. Ihren Lebensmittelpunkt hat Susann Beucke nach Lorient in Frankreich verlegt. In Kiel und Umgebung und erst recht bei der Kieler Woche aber fühlt sich die Stranderin immer noch pudelwohl. Nachdem sie ihre olympische Segelkarriere an der Seite von Tina Lutz im vergangenen Jahr an selber Stelle beendet hatte, kehrte die Olympia-Silbermedaillengewinnerin nun in neuer Mission zurück.

„Das Ziel ist, mein Projekt hier greifbar, die Kampagne nahbar zu machen“, sagte Beucke, die mit ihrem Boot vom Typ Figaro, so etwas wie die kleine Schwester der Vendée-Globe- und Ocean-Race-Yacht Imoca, an der Blücherbrücke an der Kiellinie liegt. Ein ungewöhnlicher Ort für eine aufstrebende Profi-Offshore-Seglerin – aber passend, um einer größeren Zielgruppe das Segeln und ihren geplanten Weg zu präsentieren.

Ocean-Race-Einsatz „super spannend“, aber wohl ohne Wiederholung

Unter dem Titel „This race is female“ (dt.: „Dieses Rennen ist weiblich“) arbeitet Kiels Sportlerin des Jahres 2021 auf die Teilnahme an der Einhand-Weltumseglung Vendée Globe im Jahr 2028 hin. Durchläuft die harte französische Offshore-Schule, sammelte wertvolle Erfahrungen durch ihr Mitwirken auf der zweiten Etappe des laufenden Ocean Race.

Mit dem Crewsegeln aber könnte es das vorerst gewesen sein: „Das Ocean Race war super spannend – aber es hat mir auch gezeigt, dass ich mich auf meine Kampagne konzentrieren möchte“, sagte Beucke. „Und muss – denn das hat schon einiges durcheinandergewirbelt und Unruhe hereingebracht.“

Beuckes Boot liegt an der Blücherbrücke an der Kiellinie

Und so präsentiert sich Beucke mit prallvollem Terminkalender auf der Kieler Woche, eröffnete etwa am Sonnabend die Segelwettbewerbe in Schilksee, segelte am Sonntag mit Kindern des Segelcamps auf der Förde. Dort, wo für sie alles begann, auf dem Familienboot bei Abfahrten zu Törns in die dänische See, im 29er mit Tina Lutz bei der größten Segelveranstaltung der Welt.

Mit der Kieler Woche und dem Ocean-Race-Fly-by zwei Wochen zuvor ist Kiel im Juni international beachteter Schauplatz großer Regatten, bei denen sich für Susann Beucke das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden lässt. „Ja, man hat das Gefühl, alles Wichtige passiert in Kiel“, sagte Beucke lachend. „Und ich war seit langem mal wieder an meinem Geburtstag zu Hause“, ergänzte die seit dem 11. Juni 32-Jährige.

Allzu lang wird Beucke nicht mehr in heimischen Gefilden bleiben. Ihr Boot wird ab kommendem Donnerstag bereits wieder nach Lorient überführt, wo direkt die nächste Regatta auf dem Plan steht. Der Terminkalender ist voll, und der Weg bis zur Startlinie der Vendée vor Les Sables-d’Olonne weit, hart, steinig – und teuer: „Man muss mit knapp zwei Millionen Euro pro Jahr rechnen für eine solche Kampagne“, sagte Beucke. Zum Vergleich: Damit ließen sich knapp zwei Drittel der gesamten Kieler Woche finanzieren.

