﻿Selbstbewussten Cedric Stolley verlässt manchmal noch der Mut

Dass ihn sein Talent und sein Fleiß einen guten Ball spielen lassen, erkennt selbst ein Tischtennis-Laie sofort. Wenn Cedric Stolley an der Platte steht, dann ist er in seinem Element. So war es auch bei den Bezirksmeisterschaften in Fahrenkrug, bei denen der 15-Jährige überzeugte.

