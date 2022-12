﻿Serientäter PSV Neumünster: Vierter Sieg beim eigenen Hallenturnier

Neumünster. Der Fußball-Oberligist PSV Neumünster hat am zweiten Weihnachtstag das 42. Hallen-Masters um den RS-Reifenhandel-Cup gewonnen. Vor 1600 Zuschauern in der Holstenhalle in Neumünster sicherte sich das Team von PSV-Chefcoach Marco Frauenstein in einem packenden Finale mit einem 2:1-Sieg gegen den SV Todesfelde die Trophäe. Ömer Sönmez (4.) brachte die Neumünsteraner in Führung. Ein gut aufgelegter Nico Heuer im PSV-Gehäuse verhinderte bis zur 11. Spielminute mit Glanzparaden einen Gegentreffer, doch dann glich Nikos Wolf eine Minute vor dem Abpfiff aus. Zehn Sekunden später drehte Tim Möller auf und traf zum vielumjubelten 2:1. „Das ist ein toller Erfolg für meine Mannschaft. Wer in diesem Turnier zweimal Todesfelde schlägt, hat verdient gewonnen“, sagte Marco Frauenstein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ben-Luca Nohns mit Dreierpack im Spiel um Platz drei

Platz drei ging nach Treffern von Sercan Yildirimer (4., 8.), Teyi Lawson-Body (7.) und einem Dreierpack von Ben-Luca Nohns (9., 10., 11.) an den FC Kilia Kiel, der dem SVT Neumünster nicht den Hauch einer Chance ließ. Lediglich SVT-Akteur Mohamed Atmouri gelang mit seinem Treffer Ergebniskorrektur. „Ich bin trotz meiner drei Tore schon enttäuscht. Wir hätten das Turnier mit unseren Ambitionen, die wir haben, schon gerne gewonnen“, sagte Nohns.

Als bester Torhüter wurde Finn Kornath vom FC Kilia Kiel ausgezeichnet, während Rafael Krause vom SV Todesfelde mit sechs Treffern Torschützenkönig wurde. In einem ansonsten fairen Turnier musste das Schiedsrichter-Trio um Steffen Brandt, Tim Jeschkeit und Dajinder Pabla neun Zeitstrafen und eine Rote Karte gegen Hannes Rohde vom SVT Neumünster wegen Unsportlichkeit aussprechen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

PSV Neumünster dominiert die Gruppe A

Die Gruppe A gewann der Gastgeber PSV Neumünster verlustpunktfrei und souverän mit zwölf Punkten aus vier Spielen und wurde somit frühzeitig seiner Favoritenrolle neben Todesfelde und Kilia Kiel gerecht. Platz zwei belegte Ligakonkurrent SV Todesfelde, der gegen Nortorf, Wasbek und Bönebüttel-Husberg Pflichtsiege feierte und sich lediglich gegen den PSV eine 2:5-Niederlage einfing. „Wir haben in der Gruppenphase gut gespielt. Dass es im Spiel gegen Todesfelde um den ersten Platz geht, hat uns motiviert. Jetzt wollen wir den Pott“, sagte PSV-Co-Trainer Nils Voss nach dem letzten Gruppenspiel zuversichtlich.

FC Kilia Kiel setzt sich in Gruppe B durch

In der Gruppe B setzte sich wie erwartet Oberligaspitzenreiter FC Kilia Kiel nach drei Siegen gegen Einfeld, SVT Neumünster, Padenstedt und einem 3:3-Unentschieden gegen den VfR Neumünster mit zehn Punkten durch. „Wir haben zum Teil gute Spiele gemacht. Das Unentschieden gegen Neumünster geht aber in Ordnung“, sagte Kilia-Angreifer Ben-Luca Nohns vor dem Halbfinale gegen den SV Todesfelde. Zweiter wurde überraschend das Schlusslicht der Landesliga Mitte, der SVT Neumünster. Das Team von SV-Coach Thilo Becker wies gegenüber dem punktgleichen TS Einfeld das bessere Torverhältnis auf. Enttäuschend hingegen die Auftritte des Landesliga-Spitzenreiters VfR Neumünster, der sich für die Endrunde nicht qualifizieren konnte.

Im ersten spannenden Halbfinale traf der PSV Neumünster im Stadtderby auf den SVT Neumünster. Paul Falk brachte den PSV in der 4. Spielminute in Führung, Tom Zarpe erhöhte vier Minuten später auf 2:0. Zwar konnte SVT-Akteur Tjark Ceglarek (7.) verkürzen, doch Zarpe (11.) stellte mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her und sicherte seinem Team den Finaleinzug. Das zweite Halbfinale zwischen dem FC Kilia Kiel und dem SV Todesfelde war spannungsärmer, denn Rafael Krause (8.) und Jan-Luca Holst mit der Schlusssirene schossen den SVT mit ihren Treffern sicher ins Finale.