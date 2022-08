Setzt Holstein Kiel den Aufwärtstrend gegen Eintracht Braunschweig fort?

Kiel. Das Pokal-Aus schmerzt noch ein wenig nach, aber in der Liga sind die Störche in der Spur: Drei Spiele, fünf Punkte, als eines von nur drei Teams des Fußball-Unterhauses noch ungeschlagen – es scheint, als sei Holstein Kiel in der neuen Saison angekommen. Der Sieg in Magdeburg am vergangenen Wochenende brachte die zuvor vermisste Mentalität und fußballerische Leistung, aus dem Fehlstart wurde ein ordentlicher Start.

Nun gastiert Eintracht Braunschweig im Holstein-Stadion. Der Aufsteiger ist noch punkt- und torlos, zeigte aber unter anderem beim Saisonauftakt gegen den Hamburger SV und dem Pokal-Erfolg gegen Bundesligist Hertha BSC, was in der Mannschaft steckt. „Wenn man Braunschweig sieht, dann weiß man, dass sie in dieser Saison oftmals unter Wert geschlagen wurden. Man darf sich nicht von dem Tore- und Punktestand täuschen lassen“, sagt auch KSV-Chefcoach Marcel Rapp.

Überspringt Holstein Kiel die Hürde Eintracht Braunschweig und feiert den ersten Heimsieg der Saison? Bei uns im Liveticker verpassen Sie nichts!

