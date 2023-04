﻿Standard-Stärke der SG Dobersdorf verschärft Abstiegssorgen des TSV Stein

Dobersdorf. Die Heimstärke der SG Dobersdorf/Probsteierhagen hält an. Im Keller-Duell der Verbandsliga Ost gegen den TSV Stein konnten die Blau-Weißen dank einer kämpferischen Leistung mit 3:1 gewinnen und somit die Abstiegsplätze verlassen. Den Steinern droht nach der Niederlage hingegen nach dem Landesliga-Abstieg in der vergangenen Saison der Super-Gau vom freien Fall in die Kreisliga. Von einem vorentscheidenden Spiel möchte TSV-Trainer Jan Sell aber noch nichts wissen. „Wir haben noch die Spiele gegen die anderen Mannschaften und haben auch die Qualität, diese Spiele zu gewinnen!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Fallen: Federwisch köpft Stein zur Führung

Die Hausherren traten auf ihrem „Sportplatz Dieter von Borstel“ gewohnt dominant auf und übernahmen im ersten Abschnitt das Spielgeschehen, ohne allerdings die nötige Effizienz auf den Platz zu bringen. Mitten in einer Dobersdorfer Drangphase schalteten die Steiner schnell über den Flügel um, und Kapitän Timo Federwisch köpfte den Ball im Fallen ins Dobersdorfer Tor (37.).

Ein Treffer, der dem TSV Selbstbewusstsein brachte, denn die Mannschaft von Trainer Jan Sell agierte nun auch in der Offensive aktiver, sodass die Dobersdorfer zum Pausenpfiff mit knappen Rückstand noch gut bedient waren. Auch nach der Pause machten die Gäste so weiter, verpassten es aber, die Führung zu erhöhen. „Wir müssen da den Deckel drauf machen“, ärgerte sich Sell nach Schlusspfiff.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

SG Dobersdorf/Probsteierhagen – TSV Stein 3:1 (0:1) SG Dobersdorf/Probsteierhagen: Schöne – Schwarten, K. Gonda, Kock, Baldowsky (60. B. Matthies) – Langmaack (60. Harländer), Schümann (90. N. Matthies), Heese, M. Gonda –Mierse, Schnoor (60. Schlotfeldt). TSV Stein: Wensorra – Hoppe, Nickel, Znaniewicz, Flemming – Gnauck (46. Blumenthal), Luehr, Kasim, Schneider, Marr – Federwisch (61. Feilbach). Schiedsrichter: Justin Raven Fedde – Tore: 0:1 Federwisch (37.), 1:1 Mierse (62.), 2:1 K. Gonda (80.), 3:1 Mierse (82.) – Zuschauer: 120.

Dobersdorf bestraft Stein drei Mal per Standard

Von Dobersdorf kam nach dem Wiederanpfiff zu wenig, um die Kontrolle im Spiel zu übernehmen, doch dann brachte der Kopf Patrick Mierse die Matthies-Truppe zurück in die Partie: Ein langer Freistoß aus der eigenen Hälfe fand den völlig frei stehenden Mierse, der zum Ausgleich einnetzte (62.). Die bis dato überlegenden Steiner agierten plötzlich orientierungs- und mutlos, so dass Dobersdorf weiter Druck machen konnte und durch Kjell Gonda nach einer Ecke in Führung ging (80.). Ein Kopf-Problem der Sell-Mannschaft? „Sicherlich auch. Woher soll das Selbstbewusstsein aber auch kommen?“

Dobersdorf agierte nun voller Offensivpower und konnte durch Patrick Mierse nur zwei Minuten später nachlegen und zum 3:1 Endstand erhöhen (82.).

Dobersdorf kann aufatmen – Steins Luft wird dünner

Durch den Sieg klettern die Dobersdorfer erstmals in diesem Jahr aus der Abstiegszone. „Wir sind vor der Winterpause über dem Strich gewesen und dann durch Spielausfälle runtergerutscht. Natürlich schaut man auf die Tabelle, und es macht was mit dem Kopf, von daher ist es umso wichtiger, mit diesem Sieg wieder über dem Strich zu stehen“, freute sich Spielertrainer Bastian Matthies.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während die Dobersdorfer erst einmal aufatmen können, wird es für den TSV Stein langsam enger. Trainer Jan Sell, der von einem „bitteren Rückschritt“ sprach, sieht neben dem Selbstbewusstsein der Mannschaft ein Problem auch mit den Verletzungen: „Es ist einfach bitter. Es wird aber auch davon abhängen, wie viele Spieler ich zur Verfügung habe. So lange ich eine spielfähige Mannschaft habe, sind wir konkurrenzfähig.“

An der Spitze der Verbandsliga Ost hat Rot-Schwarz Kiel nach dem 1:1 am Sonnabend beim TSV Selent nun zwei Punkte Rückstand auf den Wiker SV, der 2:1 beim VfB Kiel siegte. Das für Ostermontag angesetzte Kreispokalhalbfinale von Rot-Schwarz Kiel gegen Inter Türkspor, die dritte Ansetzung mit Rot-Schwarz-Beteiligung binnen fünf Tagen, wurde kurzfristig abgesagt.