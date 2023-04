﻿SG FCU-Kisdorf gelingt gegen Holstein Kiel nur ein Ehrentor

Kostenfrei bis 16:49 Uhr lesen

Handball-Bundesliga

Der Saisonendspurt ist terminiert, und nach dem 39:29-Coup gegen Flensburg steuert Handball-Rekordmeister THW Kiel in die nächste ungewohnte Pause. „Ich wünsche mir, dass alle gesund zurückkommen“, sagt THW-Cheftrainer Filip Jicha. Noch viermal in dieser Saison spielen die Zebras in eigener Halle.