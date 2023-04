﻿SG Oering-Seth schießt WSV Tangstedt aus dem Titelrennen

Die SG Oering-Seth jubelt – und die zweite Elf des SV Todesfelde gleich mit. Für die Spielgemeinschaft bedeutet das 2:1 gegen den WSV Tangstedt fast schon den Klassenerhalt in der Fußball-Verbandsliga Südwest. Und Spitzenreiter Todesfelde II ist auch den letzten Rivalen im Titelrennen los.

Kreis Segeberg. Neuling SG Oering-Seth galt vor der Saison in der Fußball-Verbandsliga Südwest als Abstiegskandidat. Doch nach schwierigen ersten Saisonwochen hat sich die Mannschaft von Trainer Yorck Männich so sehr gesteigert, dass sie auch Spitzenteams gefährlich werden kann. So wie am Ostermontag dem Tabellenvierten WSV Tangstedt. Nico Post schoss in der 90. Minute das 2:1 (1:0)-Siegtor für die Männich-Elf, für die der Klassenerhalt bei zehn Punkten Vorsprung auf den Leezener SC nur noch Formsache sein sollte.