﻿SG Todesfelde/Leezen beendet Hinrunde mit Kantersieg

Nach der Hälfte der Spielzeit in der 3. Liga dürfte diese Erkenntnis unumstößlich feststehen: Die Handballerinnen der SG Todesfelde/Leezen gehören einfach in diese Spielklasse. Das Team von Trainer Thomas Kruse bewies dies noch einmal nachdrücklich im Heimspiel gegen den Berliner TSC.

Todesfelde. Zum Abschluss der Hinrunde haben die Handballerinnen der SG Todesfelde/Leezen ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit einem 35:16 (16:11) gegen den Tabellenvorletzten Berliner TSC glich das Team von Trainer Thomas Kruse in seiner ersten Drittliga-Spielzeit das Punktekonto aus. Nach der Pause spielten die Kruse-Schützlinge den überforderten Gegner, der am Abend zuvor bereits mit 20:32 bei der HSG Mönkeberg/Schönkirchen verloren hatte, an die Wand.

Trainer Kruse findet Haar in der Suppe

Trotz des Schützenfestes fand Kruse ein kleines Haar in der Suppe: „Unsere erste Halbzeit war ein bisschen holperig.“ Insgesamt, so Kruse, sei er natürlich sehr zufrieden: „Im zweiten Durchgang haben wir die Räume gut genutzt und hatten in Yara Heller eine Torfrau, die ein extrem guter Rückhalt war. Mein Riesenkompliment geht an das gesamte Team. So ein hoher Sieg ist nicht selbstverständlich. Wir haben gut gearbeitet und das bis zum Schlusspfiff durchgezogen.“

Berliner TSC stark ersatzgeschwächt

Es war ein Spiel unter ungleichen Vorzeichen. Während Todesfelde/Leezen bis auf Janina Kardel in Bestbesetzung auflaufen konnte, kamen die Berlinerinnen mit dem allerletzten Aufgebot nach Todesfelde. „Bei uns haben sich acht Stammspielerinnen längerfristig verletzt. Wir spielen seitdem mit der zweiten Garde, ergänzt mit Spielerinnen, für die die dritte Liga mehrere Nummern zu groß ist“, klagte TSC-Trainerin Stefanie de Beer.

Nach dem 6:6 wurde es deutlich

Bis zum 6:6 konnten die Berlinerinnen mithalten. Mit einem 3:0-Lauf begannen die Gastgeberinnen sich zu lösen. Das 16:11 zur Pause war für Kruses Team nur eine Durchgangsstation. Nach dem Seitenwechsel bekamen die Gäste in der Amtssporthalle kein Bein mehr an den Boden. Erst in der 45. Minute konnten sie ihren zwölften Treffer erzielen. Die SG ToLee hatte bis dahin ein Dutzend Treffer geworfen.

Yonna Thissen überzeugt

Fortan nutzte Trainer Thomas Kruse die Chance, seinen Bankspielerinnen Einsatzzeit zu geben. Yonna Thissen, Svea Schüller, Lara Hildebrandt und Hanna Bruhn nutzten die Gelegenheit, sich zu präsentieren. Vor allem Yonna Thissen profitierte von der offensiven, aber müden 3:3-Deckung der Gäste. Die Rechtsaußen nutzte die Räume zu fünf Treffern. In den Partien zuvor hatte sie knapp ein Tor pro Match erzielt.

Starke Janne Hübner

Ein Schlüssel zum Kantersieg der SG Todesfelde/Leezen war auch Janne Hübner, die ihre Rolle im linken Rückraum so gut wie bislang noch nicht ausfüllte. „Janne kann deutlich mehr, als sie bisher gezeigt hat“, sagte Kruse über die dreifache Torschützin. „Wir hatten uns vorgenommen, ihr einfache und lösbare Aufgaben zu geben, damit sie ihr Selbstbewusstsein stärken kann. Das ist geglückt.“

SG Todesfelde/Leezen mit toller Hinserie

Mit Blick auf die erste Halbserie zog der SG-Trainer ein positives Fazit: „Wir haben eine tolle Hinserie gespielt. Da müssen wir weitermachen“, bewertet er die 11:11 Punkte und 299:282 Tore. Franziska Haupt, die diesmal 14 Mal traf, führt mit 112 Treffern die Torschützenliste an.

Am kommenden Wochenende beginnt die Rückrunde. Die SG Todesfelde/Leezen tritt am Sonnabend bei Pfeffersport Berlin an. „Meine Philosophie ist, dass ich gegen keinen Gegner zweimal verlieren möchte. Mit den Berlinerinnen haben wir noch eine Rechnung offen“, erklärt Kruse. Zum Ligaauftakt hatte die SG 23:26 gegen das Team aus der Hauptstadt verloren.

Janne Kardel vor Comeback

Vielleicht wird dann auch Janina Kardel wieder mit von der Partie sein. Die Rückraumspielerin hofft, ihre Verletzung bis zum Pfeffersport-Spiel auskuriert zu haben.

SG Todesfelde/Leezen: Yara Heller, Katharina Buschmann - Franziska Haupt (14), Yonna Thissen (5), Anna Lena Grell (5/3), Linda Räiha, Nina Eggeling (3), Janne Hübner (3), Hanna Bruhn, Svea Schüller (2), Lynn Saftig (1), Lara Hildebrandt (1), Anni Knutzen (1), Sarah Diekert.

Von Thomas Maibom