﻿SG Todesfelde/Leezen bald ohne Torjägerin Franzi Haupt

Die SG Todesfelde/Leezen ohne Franziska Haupt – unvorstellbar. Doch die 29-jährige Ausnahme-Handballerin wird nur noch drei Spiele für den Drittligisten bestreiten. Die Torjägerin aus Bark hat ihr Karriereende angekündigt. Sie will mehr Zeit für ihr Privatleben haben.

Bark. Am 1. August wird Franziska Haupt ihre Karriere beenden. Es ist kein verfrühter Aprilscherz: Nach 24 Jahren Handball will die 29-jährige Ausnahmespielerin des Drittligisten SG Todesfelde/Leezen an diesem Tag in Berlin ihr letztes Spiel bestreiten.