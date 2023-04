﻿SG Todesfelde/Leezen verpflichtet die ersten Neuzugänge für die Dritte Liga

Todesfelde. Die Handballerinnen der SG Todesfelde/Leezen spielten als Neuling eine imponierende Drittliga-Saison. Nach dem 33:32 zum Abschluss beim Berliner TSC beendete das Team von Trainer Thomas Kruse die Runde in der Nordost-Staffel mit 25:19 Punkten auf dem siebten Platz. Zur neuen Spielzeit wird die Mannschaft ein verändertes Gesicht bekommen.

Dass neben anderen Spielerinnen die Leaderinnen Franziska Haupt (eventuell Co-Trainerin) und Anna Lena Grell (beruflich nach Süddeutschland) ausgeschieden sind, wiegt schwer. Aber die Spielgemeinschaft kann die ersten Neuzugänge verkünden.

Jana Gläfke bringt Zweitliga-Erfahrung mit

Marit Kaps und Felicitas Schmidt kommen vom Drittliga-Absteiger HSG Mönkeberg-Schönkirchen, Jana Gläfke bringt Erfahrung aus der Zweiten Bundesliga mit. Rückraumspielerin Gläfke wurde in der Jugend des VfL Bad Schwartau ausgebildet. Sie spielte anschließend für die Raubmöwen Travemünde, TG Nürtingen, FSV Mainz 05 sowie beim SC Alstertal-Langenhorn. Zuletzt war sie in der zweiten Mannschaft der Handball-Luchse Buchholz-Rosengarten am Ball. Mit 25 Jahren ist Gläfke in einem optimalen Alter, um auf der Mittelposition Führungsaufgaben zu übernehmen.

Marit Kaps und Felicitas Schmidt sind jung und talentiert

Die Talente Marit Kaps und Felicitas Schmidt überzeugten SG-Trainer Thomas Kruse im Probetraining, zügig wurden Nägel mit Köpfen gemacht. Kaps erzielte bei der HSG Mönkeberg/Schönkirchen als Linksaußen 55 Tore, konnte jedoch auch im Rückraum überzeugen. Schmidt, mit 105 Feldtoren drittbeste Torschützin in der Oberliga der A-Juniorinnen, kam mit einem Zweitspielrecht für Mönkeberg auch in der Dritten Liga im Einsatz. Bei den Frauen gelangen ihr in 15 Spielen 31 Tore.

Spielerinnen finden familiäres Umfeld vor

„Beide Spielerinnen passen nicht nur sportlich, sondern auch menschlich optimal in das familiäre Umfeld der SG Todesfelde/Leezen“, heißt es in einer Mitteilung der Spielgemeinschaft. Die Kielerinnen Kaps und Schmidt werden eine Fahrgemeinschaft bilden.

Die Kaderplanung geht weiter. Die SG Todesfelde/Leezen teilt mit: „Die Verantwortlichen befinden sich in konkreten Gesprächen mit weiteren Neuzugängen und blicken positiv in die Zukunft. Mit weiteren Vollzugsmeldungen ist in den nächsten Wochen durchaus zu rechnen.“