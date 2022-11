﻿Kantersieg für SVHU, vierte Pleite für Sülfeld

Kreis Segeberg. Die Handballerinnen des SV Sülfeld haben das Siegen anscheinend verlernt. Das 26:27 bei der HSG Horst/Kiebitzreihe war bereits die vierte Pleite in Folge für den SH-Ligisten, der auf den achten Rang zurückgefallen ist. Einen Pflichtsieg landete die zweite Garnitur des SV Henstedt-Ulzburg, die Schlusslicht SG Dithmarschen Süd beim 35:24 keine Chance ließ.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

SV Sülfeld führte bereits mit 14:7

Eine weitere bittere Pille mussten die Sülfelderinnen bei ihrem Gastspiel in Horst schlucken. Obwohl die Spielerinnen von Trainer Maik Iwastschenko vor dem Seitenwechsel eine starke Vorstellung in Angriff und Abwehr abgeliefert und zwischenzeitlich mit 14:7 und nach 30 Minuten mit 14:9 geführt hatten, standen sie nach 60 Minuten erneut ohne Punkte da.

Fahrig im Angriff

„Was nach der Pause passiert ist, kann man nicht wirklich erklären“, sagte Sülfelds Sprecherin Laura Beth, die drei Mal in Schwarze traf. „Wir werden absolut fahrig bei unseren Angriffen, werfen Bälle weg und lassen die HSG einfache Tore erzielen.“ Die Gastgeberinnen verkürzten Tor um Tor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwei Siebenmeter verworfen

Was handballerisch nicht mehr lief, machten die Sülfelderinnen lang Zeit mit Einsatz wett. Was sehr wahrscheinlich auch zu einem oder beiden Punkten gereicht hätte, wenn die sonst so treffsichere Lena Ewen beim Stand von 26:24 für den SVS ihren Siebenmeter verwandelt hätte. Stattdessen glich die HSG in Unterzahl nicht nur aus, sie ging sogar mit 27:26 in Front. Trixy Rohlfs bot sich die abermalige Ausgleichschance vom Strafwurfpunkt, aber auch sie scheiterte, so dass es beim knappen Sieg der HSG Horst/Kiebitzreihe blieb. „Insgesamt haben wir heute vieles besser gemacht als in den vergangenen Spielen“, erklärte Coach Iwastschenko. „Daran müssen wir ansetzen und uns in den nächsten Wochen weiter steigern.“

SVHU-Reserve ungefährdet

Einen Start-Ziel-Sieg landete indes die Reserve-Mannschaft des SV Henstedt-Ulzburg gegen das überforderte Team aus Dithmarschen. Lediglich bis zum 4:4 (11.) konnten die Gäste mit dem SVHU Schritt halten. Doch dann legten die Schützlinge von Trainer Norbert Eichel einen 5:0-Lauf hin und ließen sich danach nicht mehr von der Siegerstraße abdrängen. Mit 14:9 wurden die Seiten gewechselt.

Schwächephasen bleiben unbestraft

Auch nach dem Wiederanpfiff änderte sich das Bild nicht. Die Eichel-Schützlinge blieben das tonangebende Team, das sich allerdings auch einige technische Fehler erlaubte und die eine oder andere freie Wurfchance vergab. Aber den Gästen mangelte es an der handballerischen Qualität, um aus den Schwächephasen der Gastgeberinnen Kapital zu schlagen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Schluss-Viertelstunde wurde das Ergebnis dann immer deutlicher, weil den Dithmarscherinnen die Kraft und auch der Wille, sich gegen die Schlappe zu stemmen, immer mehr abhanden kam. Beim Abpfiff stand ein 35:24, das auch in der Höhe mehr als verdient für den SV Henstedt-Ulburg II sein sollte.

Tore SV Sülfeld: Lena Ewen (14), Julia Fritsche (3), Laura Beth (3), Trixy Rohlfs (2), Lara Zube (2), Kristin Eggert, Julia Studt (je 1).

Tore SV Henstedt-Ulzburg: Lara Witzleben (8), Hannah Wulff (6), Shirley Wruck (4), Fiona Schermer (4), Annika Fimmen (3), Christine Grawitter (3), Carina Wulff (3), Kim Paulat, Freya Kittler, Inga Butzmann-Schlegel, Taina Schermer (je 1).