﻿SH-Liga: SV Sülfeld macht das Kreisderby beim SVHU II zur klaren Sache

Henstedt-Ulzburg. Norbert Eichel hatte vor dem Segeberger Kreisderby in der SH-Liga der Handballerinnen mit großem Respekt über die Qualität des SV Sülfeld gesprochen. Dass ihr Trainer damit richtig lag, bekam die zweite Mannschaft des SV Henstedt-Ulzburg in der Halle des Alstergymnasiums zu spüren. Die von Maik Iwastschenko trainierten Gäste entführten mit 25:18 (12:9) die Punkte vom Tabellensechsten.

„Am Anfang hatten wir Probleme mit der vielen Backe am Ball. Das kennen bei uns viele Spielerinnen nicht“, sagte Sülfelds Torjägerin Lena Ewen. „Doch dann haben wir uns berappelt. Die Abwehr stand, und wir sind ins Tempospiel gekommen. Je länger das Spiel dauerte, desto besser lief es bei uns. Nachher war es für uns einfach.“

Sülfelds Lara Zube fällt früh aus

Ihr Trainer Maik Iwastschenko bemängelte, dass seine Mannschaft in der Anfangsphase – in der Lara Zube mit einer Fußverletzung ausfiel – mehrere gute Chancen ausgelassen hatte. Doch wie sich das Team dann steigerte, gefiel dem Coach. „In der Phase vor der Pause haben wir in der Abwehr immer besser kompakt verschoben. Wir konnten die Angriffe des Gegners gut lesen, der SVHU hat immer das gleiche gemacht“, sagte Iwastschenko. „Auch das Zusammenspiel mit den Torhüterinnen hat immer besser gepasst. Nach Ballgewinnen sind wir richtig gut ins Tempo gekommen.“

Maik Iwastschenko coachte den SV Sülfeld zum Derbysieg. © Quelle: Nils Göttsche

Norbert Eichel hielt sich trotz der deutlichen Heimpleite mit Kritik an seiner Mannschaft zurück: „Die Erkältungswelle hat vor uns keinen Halt gemacht. Es war zu befürchten, dass wir Kraftprobleme bekommen würden.“ Er lobte sein Team für die spielerisch überzeugende Anfangsphase. „Dann hätten wir frische Kräfte von der Bank bringen müssen, um weiter variabel anzugreifen. Aber die Möglichkeiten waren begrenzt.“ Er musste machtlos zuschauen, wie sich seine Spielerinnen mehr und mehr an der starken Deckung der Sülfelderinnen die Zähne ausbissen. „Wir haben zu schnell, zu überhastet abgeschlossen.“

Nach dem 8:5 ging beim SVHU II nichts mehr

In Henstedt-Ulzburg hatte man aufgrund der personellen Situation überlegt, das Spiel verlegen zu lassen. „Aber letztlich haben wir uns dafür entschieden, das Derby doch vor Weihnachten auszutragen“, sagte Eichel. Als Fiona Schermer in der 18. Minute mit ihrem zweiten Tor das 8:5 erzielte, war für die Henstedt-Ulzburgerinnen noch alles im grünen Bereich.

Doch plötzlich spielten nur noch die Sülfelderinnen. Julia Fritsche (2), Laura Beth (3), Trixy Rohlfs und Lena Ewen sorgten mit ihren Treffern für einen 7:0-Lauf der Gäste. Erst in der 29. Minute beendete Christine Grawitter mit dem 9:12 die Durststrecke des Eichel-Teams.

Am Ende ein Schaulaufen für den SV Sülfeld

Nach der Pause transportierten die Iwastschenko-Schützlinge ihre drei Tore Vorsprung bis in die 43. Minute (17:14). Um dann mit dem nächsten Zwischenspurt zum 21:14 (47.) für klare Verhältnisse zu sorgen. Der Rest war Schaulaufen für die Gäste, die mit dem zweiten Sieg in Folge ihr Punktekonto ausglichen. Für SVHU-Coach Eichel ist die Niederlage kein Beinbruch: „Als Aufsteiger hat mein junges Team 12:8 Punkte gesammelt. Das kann sich sehen lassen.“

Bald endlich wieder Heimspiele in Sülfeld

Zweimal werden die Sülfelderinnen nach dem Jahreswechsel noch in einer fremden Halle antreten, dann endet die lange Auswärtstournee. Ende Januar soll ihre Heimspielstätte an der Oldesloer Straße nach der Renovierung endlich wieder bespielbar sein. Beginnend mit der Partie am 4. Februar gegen die SG Dithmarschen Süd wird das Iwastschenko-Team in der Rückrunde neun Spiele in Folge in der „Sülle-Hölle“ bestreiten.

SV Henstedt-Ulzburg II: Daniela Reich, Lena Delfs – Kim Paulat, Annika Fimmen (6), Hannah Wulff (6), Christine Grawitter (1), Freya Kittler, Inga Butzmann-Schlegel, Pauline Eggert (2), Taina Schermer , Fiona Schermer (3).

SV Sülfeld: Annika Rahf, Astrid Pendzig – Laura-Marie Belling, Laura Beth (5), Kristin Eggert (1), Trixy Rohlfs (5), Julia Studt, Antonia Dsubenko, Lena Ewen (8), Julia Fritsche (5), Lara Zube, Merle Butzlaff (1).

Von Nils Göttsche und