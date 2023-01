﻿SHFV Hallenmasters: Rekordsieger Holstein Kiel will Durststrecke beenden

Seit zehn Jahren wartet Rekordsieger Holstein Kiel auf den siebten Triumph beim Lotto Masters. Am Sonnabend soll endlich der Knoten wieder platzen. Für die Störche geht das Regionalligateam auf die Jagd nach der Hallenkrone. Doch auch für die U 23-Kicker ist die große Kulisse in der Wunderino-Arena Neuland.

Kiel. Verdammt lang her: Vor zehn Jahren triumphierte Holstein Kiel letztmalig beim SHFV Lotto Masters. 2023 soll die Durststrecke endlich ein Ende haben. Statt der Zweitligaprofis, die am Sonntag ins spanische Trainingslager nach Oliva Nova aufbrechen, schickt die KSV am Sonnabend (ab 17.45 Uhr/Wunderino Arena) wie bereits 2020 ihre Regionalligakicker ins Rennen um Schleswig-Holsteins Hallenfußballkrone.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die U 23-Störche brennen auf ihren Einsatz. „Vor dieser großen Kulisse spielen zu dürfen, ist für unsere jungen Spieler nicht nur eine schöne Abwechslung, sondern auch nicht alltäglich“, sagt KSV-Coach Sebastian Gunkel, für den das Hallenspektakel ebenfalls eine Premiere ist. Seitdem der Fußballlehrer 2020 bei der KSV anheuerte, musste der Budenzauber jeweils wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Entsprechend groß ist seine Vorfreude: „Ich habe sehr viel über dieses Turnier gehört. Es ist in dieser Form einmalig in Deutschland. Zumal Hallenturniere aufgrund der kürzer werdenden Winterpause immer mehr aus den Sportkalendern verschwinden.“

Die „Knie-Fälle“ Tim Siedschlag, Noah Awuku und Laurynas Kulikas sind nur Tribünengäste

Dem frühen Regionalliga-Rückrundenstart am 4. Februar 2023 gegen BSV Schwarz-Weiß Rehden trägt jedoch auch Gunkel bei seinen Planspielen für das Hallenmasters Rechnung. „Bei der Spielerauswahl berücksichtigen wir natürlich die Verletzungshistorie der Spieler“, sagt Gunkel. „Wir werden nichts riskieren. Die Vorsicht spielt eine Rolle.“ So wird U23-Kapitän Tim Siedschlag, der das Masters in seiner Karriere bereits viermal gewann, aber erst am 2. Januar nach einer Knieverletzung ins Teamtraining zurückkehrte, ebenso im Störche-Kader fehlen wie Noah Awuku (nach zwei Kreuzbandrissen) und Torjäger Laurynas Kulikas, der sich nach einer Knie-Operation Anfang Dezember erst im Aufbautraining befindet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jungstörche müssen von Anfang an hellwach sein

Die Zeit zum Indoor-Training ist kurz. Ein spezifisches Training unter dem Hallendach absolvieren die Jungstörche nur am Freitag, allerdings bettete Gunkel auch unter der Woche Spielformen ins Training ein, die sich auch beim Hallenfußball wiederfinden. „Wir werden am Sonnabend von Anfang an hellwach sein müssen“, so der 47-Jährige. Und mit Blick auf die Vierergruppe, in der Holstein auf die Oberligisten Eckernförder SV und SV Eichede sowie auf den Regionalligisten 1. FC Phönix Lübeck trifft: „Der Modus gefällt mir sehr gut. Was passiert, wenn man bei diesem im ersten Spiel patzt, haben wir gerade bei der Weltmeisterschaft bei Deutschland gesehen.“

Lust ja. Druck nein. Holstein geht mit Freude ins Hallen-Event in der eigenen Stadt. „Wir wollen es genießen. Für fast alle ist das Masters Neuland“, sagt Gunkel. „Aber als Leistungssportler will man auch immer gewinnen.“ Erst recht, wenn Holsteins sechster und vorerst letzter Hallenmasters-Triumph schon zehn Jahre zurück liegt.