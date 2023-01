﻿SHFV-Hallenmasters: Weiches Florian Meyer gewinnt zum siebten Mal

Kiel. Sieben! Eine magische Zahl am Ende eines magischen Abends! Florian Meyer wird zur Legende unter dem Hallendach: Mit 35 Jahren schraubte der Blondschopf des SC Weiche Flensburg 08 seine persönliche Bestmarke auf nunmehr sieben Titelgewinne beim Lotto Masters. An die zwei Triumphe zu Beginn seiner Karriere mit Holstein Kiel reihte Meyer mit den Flensburgern fünf weitere Siege. In der abermals mit 8659 Zuschauern ausverkauften Wunderino-Arena gewann der Regionalligist das Finale gegen den 1. FC Phönix Lübeck, der Titelverteidiger SV Todesfelde in der Vorschlussrunde ausgeschaltet hatte, mit 2:0 und sicherte sich die 5000 Euro Siegprämie.

„Es ist einfach unfassbar schön. Mittlerweile bin ich alt und jetzt zum Schluss eines solchen Turniers auch müde. Über die Feierlichkeiten sollen sich heute die jüngeren Spieler Gedanken machen“, sagte Meyer augenzwinkernd, bevor er bei der Siegerehrung den Pokal, den er häufiger als jeder andere in die Lüfte stemmen durfte, endlich wieder in die Arme schließen konnte. „Flo hat in dieser Halle einen Flow“, sagte sein Trainer Mamadou „Bernd“ Sabaly. Die gute Laune trug an diesem Abend ein Weiche-Trikot. Fünf Siege in fünf Spielen ließen keine Zweifel am verdienten Flensburger Erfolg.

Da ist das Ding: Zum siebten Mal in seiner Karriere durfte Florian Meyer den Masters-Pokal in die Höhe stemmen. © Quelle: Uwe Paesler

Im Finale schwang jedoch ein anderer als Meyer den Zauberstab: Niclas Nadj. Virtuos, zielstrebig, treffsicher – ein Hallenkicker wie er im Buche steht. „Wir haben uns erst am Morgen entschieden, ihn mitzunehmen. Er führt gerne den Ball, deswegen ist er aber auch immer gefährdet, ein Foul zu ziehen und sich zu verletzen“, erläuterte Sabaly, warum die Nominierung von Nadj auf des Messers Schneide stand. Doch der 22-Jährige war stets ein Schritt zu schnell für seine Gegenspieler, sorgte im Endspiel früh für die 1:0-Führung (4.), lupfte später technisch brillant zur 2:0-Vorentscheidung (10.) ein. „Nadj war der Unterschiedsspieler“, lobte Phönix-Coach Oliver Zapel den Flensburger Matchwinner.

Niclas Nadj wird „Bester Spieler“ und Torschützenkönig

Der Ex-St. Paulianer Nadj feierte eine rauschende Masters-Premiere, heimste die Ehrung zum „Besten Spieler“ des Turniers ein, sicherte sich mit acht Treffern auch die Torjägerkanone. „Wenn Niclas hier noch sechs Mal aufläuft, wackelt mein Rekord“, scherzte Meyer in seiner Lobeshymne auf Nadj. Der bedankte sich artig bei seinen Kollegen: „Sie haben es mir heute leicht gemacht. Das war ein super Start ins neue Jahr. So ein Erfolg schweißt ein Team noch enger zusammen. Vielleicht können wir das mit in die Rückrunde nehmen. Heute hat bei mir einfach alles gepasst.“

Dauerjubler: Flensburgs Niclas Nadj war erfolgreichster Torschütze des Masters und wurde zum „Besten Spieler“ gekürt. © Quelle: Uwe Paesler

Die Flensburger pflügten durch die Vorrunde: Nach zwei lockeren Siegen gegen den Heider SV (3:0) und gegen den erneut punktlosen VfB Lübeck (3:1) war das Halbfinalticket frühzeitig gebucht. Im finalen Gruppenspiel entzauberte der SC Weiche in einer Neuauflage des 2020-er Endspiels den SV Todesfelde mit 3:0. Nadj versetzte die neutralen Fans in der Halle in Verzücken, schnürte einen Dreierpack und ließ die 1500 Tofe-Fans, die sich erneut zu einer lautstarken blau-gelben Wand formierten, erstmals verstummen.

Ehre, wem Ehre gebührt: Die Flensburger Jesper und John-Frederik Dethlefs (re.) ließen Masters-Rekordsieger Florian Meyer (Mitte) hochleben. © Quelle: Uwe Paesler

SHFV Lotto Masters 2023 Gruppe A: SC Weiche Flensburg 08 – Heider SV 3:0; VfB Lübeck – SV Todesfelde 0:3; Weiche – VfB Lübeck 3:1; Todesfelde – Heide 2:0; Heide – VfB Lübeck 2:1; Todesfelde – Weiche 0:3 Tabelle: 1. SC Weiche Flensburg 08 9:1 Tore, 9 Punkte; 2. SV Todesfelde 5:3 Tore, 6 Punkte; 3. Heider SV 2:6 Tore, 3 Punkte; 4. VfB Lübeck 2:8 Tore, 0 Punkte. Gruppe B: Holstein Kiel – Eckernförder SV 1:1; Phönix Lübeck – SV Eichede 0:1; Holstein – Phönix 0:4; Eichede – Eckernförde 0:0; Eckernförde – Phönix 2:6; Eichede – Holstein 2:2. Tabelle: 1. FC Phönix Lübeck 10:3 Tore, 6 Punkte; 2. SV Eichede 3:2 Tore, 5 Punkte; 3. Eckernförder SV 3:7 Tore, 2 Punkte; 4. Holstein Kiel 3:7 Tore, 2 Punkte. Halbfinale: SC Weiche Flensburg 08 – SV Eichede 3:2; SV Todesfelde – Phönix Lübeck 1:4. Finale: SC Weiche Flensburg 08 – 1. FC Phönix Lübeck 2:0 Bester Spieler: Niclas Nadj (SC Weiche Flensburg 08) Bester Torwart: Andrea Hoxha (1. FC Phönix Lübeck) Bester Torschütze: Niclas Nadj (SC Weiche Flensburg 08) mit acht Toren.

Wieder Weiche? Der einstige Seriensieger (2014, 2016-2018) mauserte sich spätestens nach der eindrucksvollen Vorrunde zum Topfavoriten, weil Nadj den Zauberstab ganz fest in seinen Händen hielt. „Wir sind immer ruhig geblieben, hatten Vertrauen in unsere Stärken“, erläuterte Meyer Weiches Erfolgsformel. Im Halbfinale wurde Weiches Geduld gegen den Oberligisten SV Eichede, der die Vorrunde ohne Niederlage überstanden hatte, auf eine harte Probe gestellt. Zweimal ging der Underdog aus Stormarn in Führung. Zweimal glichen die Flensburger binnen Sekunden wieder aus, ehe – natürlich – Nadj für den 3:2-Siegtreffer sorgte.

Der SV Todesfelde scheitert im Halbfinale gegen den 1. FC Phönix Lübeck

Gegen wen geht es im Finale? Wieder gegen Todesfelde? Sollte es eine Revanche für 2020 geben? Nein! Der Titelverteidiger lag gegen Phönix nach drei Minuten mit 0:2 zurück, verkürzte schnell durch Marco Pajonk, doch die Wende wollte nicht gelingen. „Der frühe Rückstand hat uns etwas den Zahn gezogen. Wenn wir ausgleichen, ist alles drin. Aber es sollte nicht sein. Das Halbfinale war das Minimum. Wir wären mit unseren Fans gerne einen Schritt weitergegangen“, sagte Pajonk, ehe er sich die magische Finalschow von Nadj und Meyer aus der Hintertorperspektive ansah.