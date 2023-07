Baustellen

Verkehr: Sperrungen in Rendsburg und Umgebung in der Woche ab 17. Juli

Am Autobahnkreuz Rendsburg wird gebaut, die Fahrbahn der B77 wird erneuert, Straßen in Rendsburg sind gesperrt – hier finden Sie eine Übersicht mit Baustellen und Sperrungen in und um Rendsburg ab 17. Juli.