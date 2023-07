﻿SC Weiche Flensburg 08 erneut Endstation für den FC Kilia Kiel

Kostenfrei bis 23:01 Uhr lesen

Überraschung im Düvelsbrook

Wenn Männer in schwarzen Anzügen, mit Zylinder auf dem Kopf und roter Rose am Revers durch die Stadt marschieren, ist Gildefest in Plön. Dann wird im Düvelsbrook scharf geschossen – auf einen Holzvogel. Erst am Abend steht der neue Gildekönig 2023 fest.