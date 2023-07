13. Benefizregatta

Beste Bedingungen für die 13. Benefizregatta „Rudern gegen Krebs“ in Kiel: Rund 65 Boote gingen am Sonnabend bei Sonnenschein und glatter Förde für den guten Zweck an den Start. Die Einnahmen der Aktion kommen wieder dem Sportprogramm für Krebspatienten am Städtischen Krankenhaus zu Gute.