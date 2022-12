﻿SVHU-Frauen wollen gegen Holstein Kiel Finaleinzug klar machen

Milena Eggers (re.) kehrt zum Halbfinalspiel im Landespokal gegen Holstein Kiel wieder in den Kader bei den Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg zurück.

Henstedt-Ulzburg. „Die Nummer eins, die Nummer eins im Land sind wir!“ Vor zwei Monaten hatten die Fußballerinnen von Holstein Kiel allen Grund ausgelassen zu sein. Durch ein 3:2 hatten sie dem SV Henstedt-Ulzburg, damals noch Spitzenreiter der Regionalliga, die erste Saisonniederlage zugefügt. Am Sonntag können sich die Schützlinge von SVHU-Trainer Christian Jürss für die Pleite revanchieren. Dann gastiert die KSV Holstein im Landespokal-Halbfinale in der Großgemeinde. Anstoß auf dem Kunstrasenplatz an der Theodor-Storm-Straße ist um 13 Uhr.

Landespokalsieg ist Saisonziel

„Den Gesang der Kielerinnen habe ich noch immer im Ohr“, gesteht der A-Lizenztrainer. „Für die Motivation meiner Mannschaft ist das natürlich eine Steilvorlage. Für mich ist die Partie das vorweggenommene Finale. Da der Titel in der Regionalliga so gut wie vergeben ist, ist der Gewinn des Landespokals natürlich unser Ziel.“

TSV Vineta Audorf ist Endspielgegner

Der Sieger der Partie wird im Frühjahr als haushoher Favorit in das Endspiel gehen, wo Landesligist TSV Vineta Audorf wartet. Der Landespokalsieger wiederum vertritt Schleswig-Holstein im DFB-Pokal. Die Kielerinnen sind Titelverteidiger, bezwangen in der Vorsaison den SSC Hagen-Ahrensburg im SHFV-Pokal-Finale mit 3:0.

Holstein Kiel hat erstes Ziel verpasst

Das Team von Holstein-Trainer Bernd Begunk hatte sich vor der Saison den Aufstieg in die Zweite Bundesliga auf die Fahnen geschrieben. Davon sind die Landeshauptstädterinnen aber meilenweit entfernt. Nach einem schwachen Start haben sich die Kielerinnen zwar gesteigert und stehen mittlerweile auf dem fünften Tabellenplatz. Der Rückstand auf Spitzenreiter Hamburger SV beträgt aber nicht mehr einzuholende 17 Punkte.

SVHU mit vier Siegen in Folge

Die Henstedt-Ulzburgerinnen sind zwar gewarnt, haben zuletzt allerdings vier Partien in Folge gewonnen und dabei 20 Tore erzielt. Jedoch auch sechs Gegentreffer kassiert. In der Defensive war die Jürss-Elf, die in der Liga den zweiten Platz belegt, zuletzt nicht immer sattelfest. „Mal sind es grobe individuelle Fehler, mal machen wir es als Mannschaft nicht gut“, moniert Jürss und fordert Besserung.

Milena Eggers kehrt in Kader zurück

Wie der Kader am Sonntag aussehen wird, kann Christian Jürss noch nicht genau sagen. Milena Eggers stößt wieder zur Mannschaft, Rieke Wolff (privat) wird ausfallen. Genauso auch Dana Marquardt, die sich beim TuS Büppel eine Sprunggelenksverletzung zugezogen hat. Der Einsatz von Monja Kunrath ist fraglich wegen einer Fußblessur. Zudem zählte Christian Jürss mehrere kranke Spielerinnen, die unter der Woche nicht trainieren konnten.