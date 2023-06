﻿Shuto Machino bei Holstein Kiel: So läuft die Ankunft des Japaners

Kiel. Die offizielle Bestätigung von Holstein Kiel, dass der 23-Jährige japanische Nationalstürmer Shuto Machino aus der J-League von Shonan Bellmare zur KSV wechselt und in Kiel einen Vierjahresvertrag unterschrieb, sorgte am Donnerstag für Euphorie unter den Holstein-Fans. „Es hat mich wirklich gefreut, als ich gehört habe, dass er wirklich kommt“, sagte die Kielerin Nadine Schmidt. „Die Neuzugänge steigern auf jeden Fall die Vorfreude auf die Saison.“ Auch Linus Zimmermann aus Gettorf ist begeistert: „Ein richtig guter Stürmer!“

Holstein-Fan Peter Locht ärgerte sich derweil. „Leider kann ich die ersten Spiele von ihm nicht sehen, da wir im Urlaub sind“, meinte der Kieler. Und stellte eine Verbindung her, die so manchem in den Sinn kommt: „Ich bin gespannt, ob es sich in die gleiche Richtung entwickelt wie bei Lee.“

Erinnerungen an Transfer von Jae-Sung Lee zu Holstein Kiel werden wach

In der Tat werden Erinnerungen wach an die Verpflichtung des Koreaners Jae-Sung Lee, die 2018 nicht nur in der Zweiten Liga für Aufsehen sorgte. Lee schrieb in Kiel eine dreijährige Erfolgsgeschichte, machte die Störche in Fernost bekannt.

Und dürfte so gemeinsam mit Machinos Landsmann Masaya Okugawa, in der Saison 2018/19 auf Leihbasis an der Förde, eine Art Wegbereiter für die neuerliche Verstärkung aus dem Land der aufgehenden Sonne sein.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Shuto Machino von Holstein Kiel überzeugen konnten“, sagte KSV-Sportchef Uwe Stöver. „Dieser Transfer ist für die KSV Holstein natürlich eine großartige Geschichte.“ Das Trikot mit der Nummer 13 dürfte nicht nur in Kiel ein Verkaufsschlager werden.

Während Machino noch in der Heimat ist, für seinen Klub am Mittwoch bei den Urawa Reds (1:4) über 90 Minuten spielte und am kommenden Sonntag im Auswärtsspiel bei den Yokohama F. Marinos seine Abschiedsvorstellung in der J-League geben wird, läuft in Kiel die Integrationsmaschine an.

Wann Shuto Machino in Kiel ankommt

Am Dienstagabend soll der Japaner in Kiel ankommen. Um die Kommunikation zu erleichtern, wird sein Berater in der Anfangszeit dabei sein.

Der Klub nimmt ihn sofort an die Hand und regelt die anstehenden essenziellen Dinge: medizinische Untersuchung, Behördengänge zum Ausländer- und Einwohnermeldeamt, Wohnungsbeschaffung, Auto, deutsches Handy.

Wo Shuto Machino zunächst in Kiel wohnen wird

Shuto Machino kommt vorerst allein nach Kiel, seine Frau aber wird folgen. Wahrscheinlich wird er für die ersten fünf Nächte ein Hotelzimmer beziehen, denn schon am Sonntag reist der Störchetross ins Trainingslager nach Österreich.

Machino soll schnellstmöglich integriert werden, sowohl in die Mannschaft als auch in Verein, Stadt und nicht zuletzt Gesellschaft und Kultur. Die KSV wird Kontakte in die japanische Gemeinde Kiels herstellen, damit der 23-Jährige alsbald Anschluss findet.

Die Erfahrungen mit Lee helfen dabei: Der Koreaner hatte in Kiel eine koreanische Familie gefunden, die er zweimal pro Woche zum Essen aufsuchte, und über die koreanische Gemeinde einen Zugang zu Kiel gefunden.

Shuto Machino schon im Testspiel gegen Hannover 96 zu sehen?

Wie schnell die Anpassung an die gänzlich neue Umgebung gelingt, dürften Fans und Verantwortliche mit Spannung verfolgen. Vielleicht schon im Testspiel gegen Hannover 96 am nächsten Freitag (7. Juli/13 Uhr)?

Zuschauer sind in Projensdorf dann nicht zugelassen, komplett in die Röhre gucken müssen die Holstein-Anhänger aber nicht: Neben einem gemeinsamen Livestream auf den Youtube-Kanälen der Klubs können Sie im Liveticker auf KN-online.de verfolgen, wie sich die Störche gegen 96 schlagen.

Im Trainingslager testet Holstein dann gegen den tschechischen Erstligisten 1. FC Slovacko (12. Juli) und den österreichischen Bundesligisten SC Austria Lustenau (15. Juli/14 Uhr).

Mahahiro Fujiwara verstärkt Holstein Kiel in der U23

Einen potenziellen Kumpel für Shuto Machino hat die KSV derweil gleich „mitverpflichtet“: Masahiro Fujiwara wird die U 23 von Holstein Kiel verstärken. Der 22-jährige Japaner kommt vom FC Hennef 05, für den Mittelrheinligisten (Fünfte Liga) war er in der abgelaufenen Saison in 30 Spielen an 29 Toren (15 Tore, 14 Vorlagen) beteiligt.

Für Machino und die KSV dürfte das nicht nur sportlich hilfreich sein: Fujiwara ist längst an das Leben in Deutschland gewöhnt, neben seiner Muttersprache japanisch spricht er fließend deutsch und könnte so als Übersetzer aktiv werden.

