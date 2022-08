Mit einem Trick sicherte sich Uwe Brandenburg vor 50 Jahren als vorletzter Fackelläufer sein ganz persönliches Souvenir an das Olympische Feuer, das einst in Kiel-Schilksee loderte.

Kiel. Es dauert nur Sekundenbruchteile, bis das Olympische Feuer in Kiel-Schilksee am 28. August 1972 in voller Pracht lodert. Doch als der 16-jährige Philipp Lubinus als Vollender des Fackellaufes auf dem Podest im Olympiahafen steht und vor den Augen der Welt die symbolkräftige Flamme entzündet, liegen zwei Wochen akribische Vorbereitung hinter den letzten der knapp 6000 Läufer. Auch wenn es 50 Jahre her ist – die Erinnerung an ihren Beitrag zu den Spielen in Kiel lebt bei Lubinus und Vorschlussläufer Uwe Brandenburg noch immer. „Man war ein kleines Rädchen darin. Das war ein wunderschönes Erlebnis“, sagt Brandeburg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der damals 18-jährige Leichtathlet ist 1972 erfolgreichster Jugendsportler in Schleswig-Holstein, hält in zwölf Disziplinen den Landesmeistertitel und mehrere Landesrekorde inne. Deshalb hat der Landessportverband ihn ausgewählt, in Schilksee das Olympische Feuer zu entzünden. Doch dann interveniert der Seglerverband, will den Segelstandort von einem Wassersportler vertreten sehen und bestimmt den Segler Philipp Lubinus. Die Flamme auf dem Rathausplatz in Kiel wird vom Mittelstreckenläufer Wulf Kock von der KSV Holstein entzündet. Brandenburg bleibt der vorletzte Streckenabschnitt in Schilksee. Ein Tausch, mit dem sowohl er („Für mich war es einfach eine Ehre und Freude, überhaupt dabei zu sein“) und Lubinus („Ich wurde ,bestochen’. Es gab Tagespässe für das Olympia-Gelände“) gut leben konnten.

Mit einem Trick sicherte Brandenburg seine Fackel als Souvenir

Gemeinsam probten sie Abläufe, Timing, und – in Lubinus’ Fall besonders wichtig – das Heranlaufen an die Zündvorrichtung im Hafen in Luv. „Am Tag der Eröffnung herrschten drei bis vier Windstärken. Das war schon grenzwertig“, erinnert sich der spätere Chirurg und Leiter des Lubinus-Clinicums in Kiel, der inzwischen im Ruhestand ist und zeitweise in Frankreich lebt. „Wenn du da von der falschen Seite ankommst, wirst du gegrillt wie ein Hähnchen – im Schnellgang.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch alles ging glatt, für Lubinus und Brandenburg. Auch nach ihrem großen Auftritt. Denn trotz des Versprechens, die Fackel als Souvenir behalten zu dürfen, hatte Brandenburg eine Sicherheitsvorkehrung getroffen: „Ich hatte meiner Mutter aufgetragen, eine große Einkaufstasche mitzubringen. Ich hatte die Fackel gerade auseinandergebaut und ihr übergeben, da stand jemand vom Verband vor mir und wollte sie abholen. Da habe ich gesagt: ,Es war schon jemand anders da’“, erinnert er sich mit einem verschmitzten Grinsen.

Noch immer hat die Fackel bei ihm zu Hause in Kiel-Holtenau einen Ehrenplatz im Wohnzimmer. Lubinus stiftete sein Exemplar als Segel-Wanderpokal. „Ein paar Mal wurde er ausgesegelt, wo er jetzt ist, entzieht sich aber meiner Kenntnis“, sagt er, der seine exklusiven Einblicke dafür nutzte, bei den Profis „zu spicken, was die an Trimm, Beschlägen und Schnickschnack“ machen.

Brandenburg sind von seinem Olympia-Erlebnis vor allem die Begegnung mit dem spanischen Prinzen und späteren König Juan Carlos („Er wollte sich die Fackel angucken“) sowie die Proben und TV-Aufzeichnungen mit Moderator Carlheinz Hollmann oder Musik-Stars wie Vicky Leandros, Rudolf Schock und Anna Moffo in Erinnerung. Die Wettkämpfe verfolgte er vor dem Fernseher. Und auch nach seiner aktiven Zeit als Leichtathlet blieb er dem Profisport lange erhalten. 35 Jahre lang kümmerte er sich als Physiotherapeut um die Handballer des THW Kiel, verfolgt ihre Spiele noch immer – genau wie Leichtathletik-Wettkämpfe.

Die European Championships in München ließen sein Sportlerherz jüngst wieder höher schlagen. „Die Erfolge von Niklas Kaul oder Gina Lückenkemper, das war toll. Und zu sehen, wie der Olympia-Park noch genutzt wird, die Leichtathleten darin noch mal richtig schön feiern – da hatte ich fast Tränen in den Augen.“

Zu gern hätte Brandenburg noch einmal Olympia in Kiel erlebt, setzte sich während der gemeinsamen Kampagne der Städte Hamburg und Kiel als Botschafter für die Spiele 2024 ein und bedauert, dass sie am Volksentscheid in Hamburg scheiterte. „Ich stünde jederzeit wieder als Botschafter bereit“, sagt er. Das Olympische Feuer, es lodert hier noch immer – auch 50 Jahre nach den Spielen in Kiel.