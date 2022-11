﻿„Ein schmaler Grat“: THW Kiel nach Sieg in Magdeburg übers Sieben-gegen-Sechs

Der THW Kiel zog beim 34:33-Sieg bei Handball-Meister SC Magdeburg alle Register – zumeist mit Erfolg. Die Analysen der Spieler und von Trainer Filip Jicha im Anschluss an das Spiel, durch das die Zebras zumindest für eine Nacht an die Spitze der Handball-Bundesliga rückten.

Magdeburg. Domagoj Duvnjak scheiterte mit seinem letzten Wurf an Nikola Portner, dann riss der Kapitän des THW Kiel jubelnd die Arme in die Luft. Der 34:33 (19:16)-Sieg beim SC Magdeburg war den Kielern nicht mehr zu nehmen. „Ich habe gesehen, dass Schluss ist. Ein geiles Gefühl, wenn man den Ball bekommt und weiß, es ist egal“, sagte der Kroate nach der hitzigen Schlussphase, in der der THW Kiel beinahe noch einen Acht-Tore-Vorsprung aus der 40. Minute (25:18) aus den Händen gegeben hatte, durch den knappen Sieg aber zumindest für eine Nacht an die Spitze der Tabelle rückte.