﻿SV Henstedt-Ulzburg vertreibt in der Landesliga das Abstiegsgespenst

Als Sven Günther den SV Henstedt-Ulzburg im Winter übernahm, stand die Mannschaft in der Fußball-Landesliga Holstein mit dem Rücken zur Wand. Der neue Trainer schaffte die Trendwende. Nach dem Sieg gegen die zweite Elf des SV Eichede ist der Abstieg kein Thema mehr.

Henstedt-Ulzburg. Neun Punkte aus den vier Spielen nach der Winterpause: Ex-Spieler Sven Günther, der das Traineramt beim SV Henstedt-Ulzburg von Christian Pusch übernommen hat, ist es gelungen, die Mannschaft aus dem Tabellenkeller der Fußball-Landesliga Holstein zu führen. „Jetzt haben wir ein gutes Polster nach unten“, freute sich Günthe nach dem 2:1 (2:0) gegen das zweite Team vom SV Eichede.

„Wir hatten sicherlich ein bisschen Glück“, bewertete Günther den Spielverlauf. „Aber unverdient ist der Erfolg nicht. Wir haben defensiv gut gestanden und fast alles wegverteidigt.“

Doppelschlag durch Vidovic und Weißörtel

Die Henstedt-Ulzburger begannen sehr vorsichtig und überließen der Eicheder Reserve die Spielfläche. Nachdem Tim Günther in der 16. Minute den Außenpfosten des SVHU-Tores getroffen hatte, wurde das Heimteam mutiger und übernahm nach und nach die Spielkontrolle.

Die Platzherren waren extrem effektiv. Bereits die erste Möglichkeit nutzten sie zur Führung. Auf der linken Seite setzte sich Mladen Vidovic durch, seine Flanke landete bei Björn Zimmermann, der in der 28. Minute zum 1:0 traf. Sechs Minuten später segelte wieder ein Ball von der linken Außenbahn in den Eicheder Strafraum. Dieses Mal stand Tobias Weißörtel goldrichtig, der per Kopf auf 2:0 erhöhte.

Zwei Chancen, zwei Tore für den SV Henstedt-Ulzburg

„Perfekt, zwei Chancen, zwei Tore“, schwärmte Trainer Sven Günther. Da ahnte er noch nicht, dass seine Mannschaft kein weiteres Mal gefährlich vor den Kasten der Gäste auftauchen würde. In der Schlussphase des ersten Abschnitts drehten die Eicheder wieder auf und starteten Aktionen in Richtung des Tores von SVHU-Schlussmann Fin Drews.

Allerdings war unverkennbar, dass der Mannschaft der Spielrhythmus fehlt. Für die Eicheder war es das erste Punktspiel in diesem Jahr. Ein Fernschuss, der sein Ziel verfehlte, war die magere Ausbeute ihrer Offensivbemühungen. „Wir haben es dem Gegner sehr schwer gemacht“, lobte Sven Günther seine Elf. „Unsere Ketten standen gut, wir haben das Zentrum geschlossen bekommen.“

SVHU mit Problemen im Spielaufbau

Die zweite Garde des SV Eichede kam deutlich verbessert aus der Halbzeitpause, strahlte viel mehr Energie aus. Eine erste große Möglichkeit konnte Fin Drews (53.) gerade noch abwehren. Fünf Minuten später war er geschlagen, der eingewechselte Tanveer Habibi traf zum 1:2.

Den Günther-Schützlingen fehlte jetzt die Ballsicherheit, das Leder wurde zu schnell wieder hergegeben. In dieser Phase waren die Eicheder dem zweiten Tor sehr nah. Habibi (68.) hatte das 2:2 auf dem Fuß. Danach ebbte der Druck der Gäste ab. Als SVE-Akteur Leon Nagorny in der Nachspielzeit seinen Schuss am Tor vorbei setzte, war der 2:1-Erfolg der Henstedt-Ulzburger perfekt.

SVHU entspannt ins nächste Spiel

„Es war klar, dass Eichede in der zweiten Hälfte attackieren würde“, sagte Sven Günther. „Wir waren nicht mehr so präsent wie über weite Strecken der ersten Hälfte. Aber wir haben die nächsten Punkte geholt und können entspannt zum nächsten Spiel beim SSC Hagen-Ahrensburg antreten.“

SV Henstedt-Ulzburg: Fin Drews – Lasse Drews, Helge Schröter, Luca Waldeck (60. Timo Gerber), Mika Klein – Björn Zimmermann (75. Yannik Hülbert), Thilo Albrecht, Finn Christiansen, Max Spreitzer – Tobias Weißörtel, Mladen Vidovic (88. Vincent Niemeyer) – Tore: 1:0 (19.) Björn Zimmermann, 2:0 (34.) Tobias Weißörtel, 2:1 (58.) Tanveer Habibi – SR: Lukas Klingelhöfer (Roter Stern Lübeck).