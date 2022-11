﻿Sigtryggsson übernimmt in Leipzig – THW-Co Sprenger: „Gab keine Anfrage“

Nach dem Rauswurf von André Haber war Handball-Erstligist SC DHfK Leipzig auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer und ist nun fündig geworden: Der aus Balingen bekannte Isländer Rúnar Sigtryggsson übernimmt. In der Verlosung war Gerüchten zufolge allerdings auch ein Name aus Kiel.

Leipzig/Kiel. Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig hat einen Nachfolger für den Ende Oktober freigestellten André Haber gefunden. Bis zum Saisonende übernimmt der Isländer Rúnar Sigtryggsson das Amt des Cheftrainers, wie der Verein mitteilte. Der 50-Jährige wird bereits beim Auswärtsspiel bei der HSG Wetzlar am Donnerstag auf der Bank sitzen. Zuvor war in Gerüchten um den Posten auf der Bank der Sachsen auch der Name Christian Sprenger aufgetaucht.

Christian Sprenger: „Es gab keine Anfrage aus Leipzig“

Einem möglichen Engagement als Cheftrainer erteilte Sprenger auf Nachfrage von KN-online jedoch zum jetzigen Zeitpunkt eine deutliche Absage. „Es hat keine Anfrage, keinen Anruf aus Leipzig gegeben. Ich habe ja auch ganz bewusst gerade erst meinen Vertrag beim THW Kiel bis 2026 verlängert“, sagte der 39-Jährige, der seit 2019 als Co-Trainer an der Seite von Filip Jicha bei den Zebras tätig ist. Zuvor hatte „Sprengi“, wie er von Fans und Freunden genannt wird, auch als Jugendkoordinator und U 23-Trainer beim Rekordmeister gewirkt. 2017 hatte der Linkshänder nach acht Jahren beim THW Kiel, in denen fünfmal deutscher Meister, zweimal Champions-League-Sieger sowie viermal Pokalsieger geworden war, seine aktive Karriere als Rechtsaußen beendet. Sprenger, der seit Mai 2021 Vater einer Tochter ist, zeigte sich überrascht von den Gerüchten und denkt offenbar nicht daran, so schnell seine Zelte in Kiel abzubrechen. „Meine Familie und ich fühlen uns sehr wohl in Kiel.“

Für Sigtryggsson ist es indes das zweite Trainer-Engagement in der Ersten Bundesliga nach seiner ersten Station in Balingen-Weilstetten (2016-2017). Zuvor konnten die Leipziger eine vorzeitige Freigabe mit dem isländischen Erstligisten Haukar Hafnarfjörður erzielen, den Sigtryggsson bislang betreute.