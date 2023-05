Newsletter "Holstein Kiel - die Woche"

Holstein Kiel: Warten auf Sonnenschein - oder das Saisonende?

Bei Holstein Kiel kriselt es: Drei 0:3-Niederlagen mussten die Fans der Störche zuletzt verkraften. Doch wie heißt es so schon in der englischen Fußball-Hymne „You‘ll never walk alone“? Richtig, nach dem Regen scheint die Sonne wieder. Das Wetter macht es vor, nun darf die KSV nachlegen. Alles rund um die KSV in unserem Newsletter „Holstein Kiel - Die Woche“.