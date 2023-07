Nach Verbandsliga-Klassenerhalt

Den Fußballern des TSV Vineta Audorf ist in der abgelaufenen Saiosn buchstäblich in letzter Sekunde der Klassenerhalt in der Verbandsliga West gelungen. Zur Saison 2023/24 standen viele Veränderungen an: Mit Ingo Awe wurde ein neuer Trainer installiert und sieben junge Nachwuchstalente müssen fünf abgewanderte Stammkräfte ersetzen.