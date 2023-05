﻿KSV-Verteidiger Simon Lorenz: „Weiß, was man vermissen wird“

Kiel. Für Simon Lorenz sind die letzten Tage bei Holstein Kiel angebrochen. Seine Wohnung hat der Verteidiger bereits großenteils leer geräumt. Am Sonntag steht noch das Auswärtsspiel bei Hannover 96 an, am Montag folgt ein letztes Zusammenkommen mit den Störchen am Trainingsgelände in Projensdorf, inklusive Frühstück und Spind ausräumen. Danach geht es für den 26-Jährigen, der auf drei Jahre KSV und damit seine längste Zeit am Stück bei einem Klub im Herren-Fußball zurückblickt, vorerst zurück in die Heimat, in den Neckar-Odenwald-Kreis im Norden von Baden-Württemberg.

Ein Abschied, der schwerfällt. Denn Lorenz machte schon vor Wochen, als die Entscheidung gefallen war, keinen Hehl daraus, dass er gern in Kiel geblieben wäre. Weil sich beide Seiten aber nicht auf die Inhalte eines neuen Arbeitspapiers einigen konnten, trennen sich nun die Wege.

Lorenz erinnert sich an schöne Zeit bei Holstein Kiel zurück

„Ich habe mich in meiner Zeit in Kiel schon sehr wohl gefühlt, gerade auch in der Mannschaft. Die letzten Tage waren auch vom Wetter sehr schön, da weiß man, was man vermissen wird“, blickt Lorenz fast mit ein bisschen Wehmut auf die vergangenen drei Jahre zurück. „Ich versuche einfach, die letzten Tage auf und neben dem Platz zu genießen und freue mich dann darauf, was kommt.“

Einen Plan für die kommenden Wochen hat sich der Verteidiger schon zurechtgelegt: Bis ein neuer Verein gefunden ist, werden Sofa, Bett und Co. eingelagert. „Der Umzug ist zwar schon geplant, ich weiß aber noch nicht final, wohin“, sagt Lorenz. Zwar gäbe es bereits Gespräche mit Vereinen, unterschrieben habe er aber noch nichts.

Besonders bleibt ihm die Saison 2020/21 in Erinnerung. Es war die Sensationsspielzeit der Störche mit ihrer Erfolgsgeschichte im DFB-Pokal. „Mit einem Zweitligisten im Halbfinale zu stehen und in Dortmund zu spielen, das war ein großes Erlebnis“, sagt Lorenz und hebt dabei nicht nur die Spiele gegen den FC Bayern München oder Borussia Dortmund hervor, sondern schwärmt insgesamt über die gesamte Pokalsaison.

Schwere Anfangszeit in Kiel: „Hatte eine sehr lehrreiche Zeit“

Dabei war der Start des 26-Jährigen an der Förde gar nicht leicht. Seinen Stammplatz, den Lorenz in dieser Saison innehatte, musste sich der Verteidiger vorher hart erarbeiten. „Ich bin nach Kiel gekommen und hatte früh eine sehr lehrreiche Zeit. Da musste ich mir meinen Platz erkämpfen, genauso wie den Platz als Stammspieler in der Zweiten Liga. Es gab Phasen, wo man komplett im Flow war, es gab aber auch schwere Phasen, in denen ich viele Erfahrungen sammeln konnte“, sagt Lorenz und zieht dennoch ein positives Fazit: „Ich glaube auch, dass ich in der ganzen Zeit große Schritte auf dem Platz gemacht habe.“

Seinen nächsten Schritt wird der Verteidiger nun außerhalb von Kiel machen. Wo genau, wird die nahe Zukunft zeigen. Mit einer soliden Leistung im Saisonverlauf hat sich Lorenz jedenfalls ins Blickfeld mehrerer Profi-Klubs gespielt.

