﻿Christine Dörscher und Simone Braun laufen zu Bronze bei Senioren-WM

Kieler Läuferinnen über die Mittel- und Langstrecke präsentieren sich bei Auftritten in Polen und in Berlin in sehr guter Form. Kronshagen-Trio überzeugt mit starken Zeiten beim Halbmarathon-Event in der Hauptstadt.

Torun/Polen. Die Kieler Mittel- und Langstreckenläuferinnen sind bei den Großereignissen der vergangenen Tage über sich hinausgewachsen, Simone Braun (TSV Klausdorf, W 50) und Christine Dörscher (LTV Kiel-Ost, W 45) durften sich im polnischen Torun sogar über WM-Medaillen freuen.

An der Weichsel wurden die Weltmeisterschaften der Senioren-Altersklassen in der Halle ausgetragen, die Langstrecken wurden allerdings unter freiem Himmel gelaufen. Simone Braun setzte ihren Top-Platzierungen im Crosslauf über 8 km (Platz 9, 37:05 Minuten) und 1500-Meter-Lauf (4. Platz, 5:17,98 Minuten) mit dem Gewinn der Bronzemedaille über 800 m (2:34,94 Minuten) die Krone auf.

Christine Dörscher trotzt der Verletzung zum Wohl der Mannschaft

Christine Dörscher ging mit dem Crosslauf zum Start in die WM und dem Halbmarathon zum Abschluss gleich zwei Langstrecken an und kämpfte gegen größte Schmerzen. Nach dem Crosslauf über Wurzeln, Steine und losen Sand kam sie nach 37:02 Minuten (Platz 10) nur humpelnd ins Ziel. Der Physio leistete aber ganze Arbeit und brachte die Kielerin zum Halbmarathon wieder an den Start. „Spätestens ab Kilometer acht, als uns der Wind auf dem Plateau entgegenwehte, habe ich mich richtig gequält. Jeder zweite Schritt tat weh, aber es ging ja um die Mannschaft, und eine Medaille war möglich“, berichtete Christine Dörscher von ihrem zweiten Lauf. Nach 1:37:31 Stunden kam sie ins Ziel und wurde belohnt. Ihr neunter Platz reichte in der Mannschaftswertung zu WM-Bronze mit dem W40-Team. Zu Hause kam allerdings die harte Diagnose: Muskelfaserriss!

Svea Timm und die Zwillingsschwestern Nicole und Christin Adler absolvierten in Berlin erfolgreich den Halbmarathon. © Quelle: LAC Kronshagen

Die Frauen des LAC Kronshagen gingen derweil beim Berliner Halbmarathon an den Start, der mit 35 000 Teilnehmern der größte seiner Art in Deutschland ist. Nicole Adler legte einen furiosen Lauf hin, steigerte ihre Bestleistung um zweieinhalb Minuten und landete in 1:15:55 Stunden auf Rang 32. Damit war sie achtbeste Deutsche. Ihre Zwillingsschwester Christin steigerte sich trotz verletzungsbedingten Trainingsrückstands auf 1:18:14 Stunden. Svea Timm verfehlte ihre eigene Bestleistung um 17 Sekunden und kam nach 1:18:32 Stunden ins Ziel.