Zu wenig Meldungen

Gut sechs Wochen sind es noch bis zur Kieler Woche. In vielen Klassen sind die Meldelisten voll, in einigen gibt es schon Wartelisten. Bei den 505ern aber sind es zu wenig – auch in diesem Jahr kann Rekordsieger Wolfgang Hunger wohl nicht auf die Jagd nach seinem 25. Titel gehen.