﻿Skipagøtu: THW Kiel mit nächstem Transfer-Coup?

Holstein-Kiel-Trainer Rapp: Aus Schmerz mach positive Energie

Am Sonntag empfängt Fußball-Zweitligist Holstein Kiel den SV Sandhausen zum Heimspiel. Für die Störche die Gelegenheit, nein die Pflicht, die 2:7-Pleite in Paderborn wieder gutzumachen. KSV-Coach Marcel Rapp sagt vor der Partie: „Es ist gut, dass es weh tut.“ Und will den Schmerz in positive Energie umwandeln.