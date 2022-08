﻿Skrzybski-Hammer bewahrt Holstein Kiel vor Remis gegen Sandhausen

Kiel. Ein strammer Schuss aus 25 Metern in die linke untere Ecke, der Ball zappelte im Netz, und Steven Skrzybski drehte zum Jubel ab (72.) – das erlösende 1:0 für Holstein Kiel am Sonntag im Spiel gegen den SV Sandhausen, das Tor des Tages. Die Freude nach Abpfiff war so groß, dass Timo Becker Skrzybski auf dem Weg in die Kabine als „geilsten Typen der Welt“ besang. Skrzybski selbst erklärte nach Spielende: „Wir hatten nicht viele Torschüsse, deswegen habe ich einfach mal abgezogen. Ich bin sehr froh, dass er unten links gepasst hat.“

Wahl feiert Comeback – Arp fehlt wegen Verletzung

Dabei hatte es lange Zeit nicht nach einem Dreier für die Rapp-Elf ausgesehen. Ohne den verletzten Fiete Arp (Fußprellung) und mit zwei Neuen in der Startelf startete Holstein Kiel in die Mission Wiedergutmachung nach dem 2:7-Debakel gegen den SC Paderborn in der Vorwoche. Kapitän Hauke Wahl feierte gegen den SV Sandhausen sein Startelf-Comeback, zudem ersetzte Aleksandar Ignjovski im defensiven Mittelfeld Philip Sander. Finn Porath, der gegen den SCP noch von Beginn an ran durfte, nahm zunächst auf der Bank Platz.

Unter den Augen von Ministerpräsident Daniel Günther, Nationalspielerin Laura Freigang, die das Spiel in ihrer Heimatstadt auf der Osttribüne verfolgte, und insgesamt 10 006 Fans verzeichneten die Störche nach etwas mehr als einer Viertelstunde die erste Torchance. Fabian Reese prüfte mit einem Schuss aus rund 25 Metern SVS-Schlussmann Patrick Drewes (16.). Es sollte für lange Zeit der einzige echte Abschluss der Störche bleiben. Es passierte insgesamt wenig, Holstein scheute das Risiko, war nach der üblen Klatsche in Paderborn fast ausschließlich um Fehlervermeidung und Stabilität bemüht, agierte nach vorne ohne die nötige Durchschlagskraft, stand in der Defensive gegen ungefährliche Gäste auch nicht immer vollends sattelfest, insgesamt aber sicher.

Dähne rettet gegen Zhirov – Skrzybski erlöst KSV-Anhänger

Nach mehr als einer halben Stunde probierte es Marcel Ritzmaier erstmals, stellte Holstein-Keeper Thomas Dähne aber vor keine Probleme (31.). Die Sandhäuser erhöhten die Schlagzahl, hatten bis zur Halbzeitpause ihre beste Phase und kamen zur aussichtsreichsten Chance im gesamten ersten Abschnitt: Die KSV bekam einen Eckball nicht entscheidend geklärt, von links schlug Alexander Esswein den Ball erneut in die Mitte, und Aleksandr Zhirov wurde nur durch einen starken Dähne-Reflex am Torerfolg gehindert (38.).

Holstein Kiel – SV Sandhausen 1:0 (0:0) Holstein Kiel: Dähne – Wahl (64. Lorenz), Erras, Becker – Schulz – Korb, Mühling (85. Porath), Ignjovski (46. Sander), Reese – Skrzybski (80. Bartels), Pichler (64. Wriedt) SV Sandhausen: Drewes – Okoroji, Zhirov, Dumic, Ajdini – Zenga (74. Papela), Ritzmaier (83. C. Kinsombi) – D. Kinsombi (74. Ochs), Bachmann, Esswein (83. Pulkrab) – Kutucu (74. Soukou). Schiedsrichter: Aleyander Sather (Grimma) – Tore: 1:0 Skrzybski (72.) – Gelbe Karten: Becker / Zenga – Zuschauer: 10.006. Torschüsse: 8 / 14 Ballbesitz: 61 / 39 Prozent Passquote: 80 / 67 Prozent Zweikämpfe: 40 / 60 Prozent Laufleistung: 114,2 / 109,09 km xGoals: 0,39 / 0,66 Fouls: 14 / 10 Ecken: 7 / 5

Holstein-Trainer Marcel Rapp reagierte aufgrund der eigenen Harmlosigkeit, brachte Philip Sander für Ignjovski ins Spiel. Der erhoffte Effekt blieb allerdings vorerst aus. Zu ideenlos, zu harmlos agierten die Störche in der Hälfte der Gäste. Ein Spiel beinahe ohne Torgelegenheiten, von „Langweilig!“-Rufen von der Haupttribüne quittiert. Dann kam Steven Skrzybski – und tütete mit seinem vierten Treffer der laufenden Saison aus dem Nichts den Kieler Sieg ein. In der Nachspielzeit hatte die KSV noch einmal etwas Glück, dass Janik Bachmann Thomas Dähne nicht überwinden (90.+1) konnte, insgesamt blieb Sandhausen aber auch in der Schlussphase ungefährlich.

Rapp: „Wir sind total glücklich über den Saisonstart!“

Für die Störche war der Arbeitssieg die richtige Reaktion auf das 2:7 in Ostwestfalen. „Wir haben ein ganz anderes Gesicht gezeigt als in der vergangenen Woche“, sagte Torschütze Skrzybski. „So können wir Spiele gewinnen, auch wenn wir nicht viele Chancen haben.“ Teamkollege Fabian Reese lobte: „Spiele gegen Sandhausen sind nie einfach. Wir haben uns fußballerisch nach der Pause gesteigert und das Tor erzwungen. Es ist schön, dass wir gewonnen haben.“ Das sah auch Trainer Marcel Rapp so. „Es war wichtig heute zu gewinnen. Jetzt haben wir elf Punkte nach sechs Spielen und sind total glücklich über den Saisonstart.“ Auf Platz sieben hat Holstein Tuchfühlung zu den Spitzenplätzen.