﻿So erklärt Holstein-Kiel-Trainer Rapp das Paderborn-Desaster

Holstein Kiel muss ein echtes Pfund verdauen: Die 2:7-Klatsche gegen den SC Paderborn sitzt den Störchen auch am Tag danach noch in den Knochen. Eine erste Analyse gab es bereits auf der Rückfahrt im Team-Bus.

Kiel/Paderborn. Zwischen einem Matchplan und dessen Umsetzung liegen im Fußball manchmal Welten. Nicht so beim SC Paderborn. Trainer Lukas Kwasniok hatte vor dem Zweitliga-Spitzenspiel gegen Holstein Kiel die geballte Offensiv-Power angekündigt. Die Folgen bekamen die Störche am Sonnabend deutlich zu spüren. Mit 7:2 (5:2) fegten die Ostwestfalen die KSV vom Platz. Ein Resultat, das Sportchef Uwe Stöver später von einem "schwarzen Tag" sprechen ließ. "Wir haben eine richtige Rutsche bekommen", konstatierte Störche-Verteidiger Johannes van den Bergh. Steven Skrzybski sprach von einer "Demütigung".

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rapp sieht keine grundlegenden taktischen Fehler

Was bleibt, ist die Frage nach dem Warum. „Wenn man die Tore sieht, dann waren wir bei vier bis fünf Gegentoren mit bis zu sechs Spielern im eigenen Strafraum. Es war bei weitem nicht so, dass sie uns überrannt haben“, erklärte KSV-Coach Marcel Rapp am Tag nach dem Debakel. Dennoch: Besonders vor der Pause agierte die KSV-Defensive desaströs. Für seine ersten fünf Treffer benötigte der SCP nur sechs Chancen. Am Ende musste Störche-Keeper Thomas Dähne siebenmal hinter sich greifen. Laut Rapp seien dafür keine grundlegenden taktischen Fehler der Grund. Der Coach: „Wir haben Paderborn zu oft in die Mitte ziehen lassen, dann musste ein Mittelfeldspieler von innen nach außen verteidigen und die ballferne Seite war frei. Wir hätten in der Kette das eine oder andere Mal besser durchschieben müssen.“

Dreier- oder Viererkette? Rapp hebt Art und Weise hervor

Möglich, dass vor allem nach Kwasnioks öffentlicher Ankündigung, mit vier Stürmern starten zu wollen, eine Viererabwehrkette die bessere Wahl gewesen wäre. Rapp entschied sich dennoch für die Dreierkette. Und verteidigt die Entscheidung auch im Nachhinein. „Es geht um die Art und Weise, wie wir verteidigen, um Kommunikation, Griffigkeit und Aggressivität, und nicht um die defensive Grundordnung“, so der Störche-Coach, der die ersten Gespräche mit Spielern bereits auf der siebenstündigen Bus-Rückfahrt führte. Dabei seien Dinge „aufgearbeitet und besprochen“ worden. Sein Team müsse defensiv zulegen. Die Mannschaft habe aber auch offensiv gute Aktionen gehabt, so der Trainer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum kollektiven Fehlverhalten in der Defensive gesellten sich individuelle Fehler und Pech an diesem Kieler Chaos-Tag. Beim 1:0 für den SCP, resultierend aus einem Elfmeter, ging Benedikt Pichler zuvor unglücklich zum Ball. Das zweite Tor fälschte Patrick Erras ab, den dritten Treffer legte Philipp Sander unfreiwillig auf. Beim vierten und fünften Gegentreffer stimmte die Zuteilung nicht. Den Toren zum 6:2 und 7:2 gingen individuelle Fehler voraus.

Ein Holstein-Kiel-Profi erlebte eine ähnlich hohe Niederlage

Insgesamt erlebte Holstein einen Tag zum Vergessen. „Es ist ein typisches Spiel in einer Saison, was man immer mal haben kann, wenn man nicht die nötige Präsenz an den Tag legt“, analysierte Sportchef Stöver.

Hart mit sich und seinen Kollegen ins Gericht ging 2:5-Torschütze Skrzybski. „Man darf gegen Paderborn verlieren, aber die Art und Weise macht es schmerzhaft“, so der 29-jährige Mittelfeldmann. „Die Kompaktheit, die uns in den letzten Wochen so stark gemacht hat, hat von der ersten Minute an gefehlt.“ Für Skrzybski war es übrigens nicht die höchste Niederlage seiner bisherigen Profikarriere. Im September 2020 kassierte er mit Schalke 04 eine 0:8-Klatsche beim FC Bayern München.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Routinier Jojo van den Bergh mahnte nach Abpfiff, trotz der empfindlichen Niederlage nicht in Panik zu verfallen. „Wir müssen dieses Ergebnis schlucken. Mal einen vor den Bug zu bekommen, gehört als Profi dazu. Wir müssen es in der kommenden Woche besser machen und unsere Schlüsse aus dem Spiel ziehen.“ Am Sonntag (13.30 Uhr) gastiert der SV Sandhausen an der Förde. Vor dem eigenen Publikum haben die Störche dann etwas gutzumachen.