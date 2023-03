﻿So gelang SV Henstedt-Ulzburg die Revanche bei den Holstein Women

Kieler Wochen für die Fußballerinnen vom SV Henstedt-Ulzburg. Am Sonntag verbuchte der Tabellenzweite in Kiel drei weitere Punkte in der Regionalliga Nord. Am Sonnabend vor Ostern spielen beide Mannschaften um den Einzug in das Finale um den Landespokal.

Henstedt-Ulzburg. Die Revanche für die 2:3-Heimspielpleite am 9. Oktober gegen Holstein Kiel ist geglückt. Die Regionalliga-Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg gewannen das Rückspiel in Kiel mit 1:0 (0:0). Das Tor erzielte Anna Johannsen, die Jüngste in der Elf des Tabellenzweiten. „Es war ein sehr intensives Spiel, aber immer fair“, sagte SVHU-Trainer Christian Jürss. „Wir hatten mehr und die besseren Chancen, deshalb denke ich, dass wir verdient gewonnen haben.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eigentlich sollte die Partie auf der Waldwiese stattfinden, wurde dann aber kurzerhand in den Citti Fußball-Park verlegt, von einem unebenen Rasen- auf den modernen Kunstrasenplatz. Die Gäste hatten im ersten Abschnitt ein dickes Plus an Tormöglichkeiten. Vera Homp schob das Leder am Tor vorbei, Friederike Nagorny schoss den Ball über den Kasten. Auch Monja Kunrath konnte den Ball nicht im Tor der Holstein-Women unterbringen, Indra Hahn traf den Pfosten.

SV Henstedt-Ulzburg defensiv aufmerksam

Die Gastgeberinnen besaßen nur eine gute Gelegenheit zu einem Treffer. „Holstein kam ein paar Mal ganz gut durch, ohne zum Abschluss zu kommen“, lobte Jürss die Abwehrarbeit seiner Mannschaft, die nach der Pause nicht mehr so häufig gefährlich wurde. Immer mehr Fehler schlichen sich ins Passspiel der Gäste ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch in der 57. Minute konnten die Henstedt-Ulzburgerinnen jubeln. Nach einem Eckball von Liv Fuß war Anna Johannsen zur Stelle und erzielte die SVHU-Führung. Kiel ging nach dem Rückstand in die Offensive, brenzlig wurde es für Catherine Knobloch im Tor der Gäste aber lange nicht.

Vera Homp vergibt das 2:0 für den SVHU

In der 77. Minute hätte Vera Homp alles klarmachen können. Sie lief alleine auf das Holstein-Tor zu, vergab aber diese Riesenchance zum 2:0. Eine Schrecksekunde hatte die Jürss-Elf noch zu überstehen. Ein Freistoß von Sarah Begunk klatschte gegen die Querlatte des SVHU-Tores. Ein paar Minuten später war Schluss. „Nach vorne waren wir nach der Pause unpräzise und sind nicht mehr gut nachgerückt“, bemängelte Jürss.

Am kommenden Sonntag erwarten die Henstedt-Ulzburgerinnen den FC St. Pauli, am Sonnabend vor Ostern kommt es zum nächsten Wiedersehen mit den Kielerinnen. Dann geht es um den Einzug ins Landespokal-Endspiel. Dort wartet der TSV Vineta Audorf.

SV Henstedt-Ulzburg: Catherine Knobloch – Anna Johannsen, Chiara Pawelec, Liv Fuß, Sara Batchadji – Monja Kunrath (89. Esther Kossy), Malin Hegeler, Friederike Nagorny, Jennifer Michel – Vera Homp (90. Antonia Leiseder) Indra Hahn – Tor: 0:1 (57.) Anna Johannsen –SR: Jana Teipelke (SV Curslack-Neuengamme).