﻿So urlauben die Holstein-Kiel-Profis während der WM

Aktuell ruht in der Zweiten Liga aufgrund der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar das runde Leder. Zeit für die Profis von Holstein Kiel, etwas Urlaub zu machen. KN-online hat einige Urlaubsziele der Störche zusammengetragen. Am 15. Dezember erwartet Trainer Marcel Rapp die Spieler zurück.

Kiel. Während die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar die großen Schlagzahlen schreibt, bleiben den Profis von Holstein Kiel noch knapp zwei Wochen Zeit, ehe Trainer Marcel Rapp zur Vorbereitung auf die Rückrunde wieder zum Training bittet. Am 15. Dezember müssen die Störche wieder ins Projensdorf zum Üben aufschlagen. Bis zum 23. Dezember sollen sie sich dann auf die Rückrunde vorbereiten. Doch was treiben die Störche eigentlich in der freien WM-Zeit? KN-online hat recherchiert.

Arp, Becker, und Pichler: Mehrere Spieler flogen in die USA

Deutlich wurde dabei: Die KSV-Kicker sind fast über den gesamten Globus verteilt. Einige Hot-Spots sind aber klar auszumachen. Ein größeres Reiseziel: Die USA. In Los Angeles bereitet sich beispielsweise Stürmer Benedikt Pichler bereits fleißig auf die Rückrunde vor, wie er bei Instagram postete. Ebenfalls in den USA, allerdings an der Ostküste in Florida (Miami), befindet sich Außenverteidiger Timo Becker zusammen mit seiner Freundin Laureen. Gleich mehrere Städte in den Saaten besuchte zudem Youngster Fiete Arp.

Einen Abstecher in die Heimat machten zudem die beiden Torhüter Tim Schreiber (Sachsen) und Thomas Dähne (Österreich). Marvin Obuz, Leihgabe vom 1. FC Köln, schaute sich in der Domstadt ein Spiel der U21 des „Effzeh“ an und reiste anschließend weiter nach Paris. Mehr Zeit für einen ausgiebigen Familien-Urlaub, so kündigte er es nach dem letzten Heimspiel gegen Hannover 96 bereits an, nahm sich Lewis Holtby, der mit seiner Frau Aylin und der gemeinsamen Tochter nach Ibiza flog. Auch KSV-Trainer Marcel Rapp höchstpersönlich buchte einige Tage in der Sonne für die Familie, ließ Ziel und Zeitraum allerdings unkommentiert. Flügelflitzer Fabian Reese erfüllte sich zudem mit der Reise auf die Malediven einen Lebenstraum, wie er selbst sagte, und postete dazu bei Instagram ein emotionales Statement.

Etwas weniger als zwei Wochen bleibt den KSV-Profis noch Zeit, Kraft für die Rückrunde zu tanken. Schließlich soll das selbst gesteckte Ziel, nicht schlechter als Platz neun abzuschneiden, nicht aus den Augen verloren werden. Aktuell rangiert Holstein Kiel auf Platz acht.