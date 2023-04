﻿So will der SV Todesfelde den Schritt in die Fußball-Regionalliga schaffen

Der SV Todesfelde hat in den vergangenen Jahren im Fußball viel erreicht. Der Dorfverein spielte vor drei Jahren sogar einmal im DFB-Pokal. Doch ist es möglich, sich in der Regionalliga zu behaupten? Sportchef Jens Martens soll es möglich machen.

Das größte Spiel in der Vereinsgeschichte des SV Todesfelde: Christian Rave (li.) beobachtet im Sommer 2020 im DFB-Pokal gegen den VfL Osnabrück eine spektakuläre Rettungsaktion von Cedric Szymczak, der mittlerweile in den USA lebt.

Todesfelde. Die Unterlagen für die Zulassung zur Fußball-Regionalliga wurden fristgerecht eingereicht. Jetzt gilt es für die ambitionierten Oberligisten in Deutschlands Norden, die Meldung mit sportlichen Leistungen zu untermauern, um sich für die Aufstiegsrunde zu qualifizieren. Drei Mannschaften aus den Verbänden von Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen treten dort Anfang Juni an, zwei von ihnen schaffen den Sprung in die Vierte Liga.

Aus der schleswig-holsteinischen Oberliga, der höchsten Spielklasse des Landes, qualifiziert sich nur der Meister für die Aufstiegsrunde. Gute Chancen hierfür hat Spitzenreiter FC Kilia Kiel, der in 25 absolvierten Partien 62 Punkte eingesammelt hat. Den zweiten Platz teilen sich der SV Todesfelde und der SV Eichede mit 57 Zählern, wobei der SVT noch eine Partie mehr zu absolvieren hat als die Kilianer, Eichede sogar zwei Spiele im Rückstand ist. Es ist also eng an der Spitze, alle drei Teams dürfen sich Titelhoffnungen machen.

Für die Teams aus Niedersachsen gelten aufgrund der Größe des Fußballverbandes und der sportlich hohen Qualität in ihrer Oberliga seit Jahren Sonderregeln. Der Meister steigt direkt auf. Kandidaten sind der SC Spelle-Verhaus, ein finanzstarker Emporkömmling aus der Region Osnabrück, und die in der Tabelle punktgleiche Elf von USI Lupo-Martini Wolfsburg.

Relegation für Niedersachsen-Vizemeister ein Nachteil

Wer von diesen beiden Klubs im Titelrennen das Nachsehen hat, kann seine Chance in einer Relegation gegen die Mannschaft suchen, die am Ende der Punktrunde in der Regionalliga auf dem ersten Platz oberhalb der Abstiegszone steht.

„Ich betrachte diese Regelung für Niedersachsens Vizemeister als Nachteil“, sagt Jens Martens, Sportchef des SV Todesfelde. „Ich denke, es ist leichter, in der Aufstiegsrunde Erster oder Zweiter zu werden, als sich in zwei Spielen gegen einen Regionalligisten durchzusetzen.“

SV Todesfelde würde mit der Regionalliga Schwelle überschreiten

So verlockend es auch ist: Mit dem SV Todesfelde nach einem möglichen Aufstieg erstmals in der Vereinsgeschichte in der Regionalliga zu spielen, birgt Risiken. „Wir würden die Schwelle zum semiprofessionellen Fußball überschreiten“, sagt der 67-jährige Martens, der sich nicht zuletzt aufgrund seiner früheren Tätigkeit als Trainer von Eintracht Norderstedt exzellent auskennt. „Mannschaften aus Bremen, Hamburg oder Schleswig-Holstein schaffen es höchst selten, sich in der Regionalliga zu etablieren. Kaum aufgestiegen, rauschen sie im Fahrstuhl wieder runter.“

Eintracht Norderstedt ist einer der wenigen Klubs, die sich etabliert haben. Phönix Lübeck und Teutonia 05 Ottensen auch. „Aber die Lübecker und die Hamburger waren keine gewöhnlichen Aufsteiger“, sagt Martens. „Da wurde der Etat mal schnell verdoppelt oder verdreifacht. Der Kader wurde auf links gedreht, die Qualität mit immer neuen Spielern so erhöht, dass man eine gute Rolle spielen kann.“

Viele Regionalligisten arbeiten professionell

Phönix und Teutonia sprechen selbstbewusst sogar von der Dritten Liga. „In beiden Vereinen wird professionell trainiert. So wie bei mehr als der Hälfte der Regionalligisten“, weiß Martens. „Die Todesfelder Spieler sind Amateure, machen ihre Ausbildung oder gehen ihrem Job nach. Manche haben Familie, ein Haus gebaut. Da ist es schon schwierig, eine vierte Trainingseinheit pro Woche durchzuziehen.“

Unter den gegebenen Bedingungen habe der SV Todesfelde in den vergangenen Jahren Großartiges erreicht. Kreispokalsiege in Serie, zweimal Oberliga-Meister, Gewinn des Hallenmasters, Landespokalsieger und damit verbunden im Sommer 2020 das Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den VfL Osnabrück.

Goldene Generation des SV Todesfelde

„Unsere goldene Generation ist Stück für Stück gewachsen, die Spieler haben zusammen mit dem Trainerteam, den Funktionären, vielen emsigen Helfern und den Fans etwas Einzigartiges aufgebaut“, sagt Martens. Trotzdem ist er vor der laufenden Saison dazu geholt worden. „Im Verein ist die strategische Entscheidung gefallen, den nächsten Schritt zu versuchen“, erklärt Martens.

Seine Aufgabe sei es, nach und nach Dinge so zu verändern und Strukturen zu entwickeln, dass der SV Todesfelde gut vorbereitet in die Regionalliga gehen könnte.“ Am großen Rad zu drehen, Unmengen von Geld zu investieren, sei nicht der Todesfelder Weg. „Wir müssen kreativ sein, smarte und intelligente Lösungen finden“, sagt Martens.

Käme ein Aufstieg in diesem Jahr also zu früh? „Es würde unheimlich schwierig werden, die Klasse zu halten“, betont Martens. „Aber erst einmal müssen wir uns ja in Schleswig-Holstein gegen Kilia und Eichede durchsetzen. Sollten wir die Aufstiegsrunde erreichen, wäre die Chance groß, den Aufstieg auch zu schaffen.“

Aufstiegsrundengegner nicht übermächtig

Ein Überflieger ist unter den Konkurrenten nicht auszumachen. Aus Hamburg haben der Tabellenzweite Eimsbütteler TV und Altona 93 (5.) ihre Regionalliga-Meldung abgeschickt. „Der ETV überzeugt schon lange mit einer herausragenden Nachwuchsarbeit“, sagt Martens. „Die Mannschaft ist sehr jung, die Jungs haben Lust auf maximalen Erfolg.“ Altona 93, so Martens, nimmt einen erneuten Anlauf: „In Altona, das eine große Fanbasis im Rücken hat, wurde nach dem Abstieg eine neue Truppe aufgebaut.“

Der Bremer Spitzenreiter FC Oberneuland ist wie Altona am Ende der vergangenen Punktrunde aus der Viertklassigkeit abgestiegen – ebenfalls nicht zum ersten Mal. Der OSC Bremerhaven hat auch gemeldet, aber nur Außenseiterchancen auf den Titel. „Der Verein ringt seit ewigen Zeiten darum, die Oberliga dauerhaft zu verlassen“, meint Martens. „Gegen den OSC habe ich schon vor fast 20 Jahren als Trainer des SV Henstedt-Ulzburg um den Aufstieg in die Vierte Liga gespielt.“