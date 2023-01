﻿So wohnt Holstein Kiel im Trainingslager in Spanien

Oliva Nova. Nur der tagsüber eingetroffene Mannschaftsbus konnte am Sonntag schon mal bei 24 Grad die herrliche spanische Sonne tanken. Die Profis und Offiziellen von Holstein Kiel trafen erst rund um Mitternacht in Oliva Nova ein – dem Ort, an dem die Störche in dieser Woche den Grundstein für eine erfolgreiche Zweitliga-Rückrunde legen wollen. Mehrere Pools, ein eigener Zugang zum Sandstrand, zum Meer und zu den Trainingsplätzen direkt vor der Haustür warten ab Montag auf die Holstein-Profis, die in einem extra abgeschotteten Bereich der Hotel-Anlage – in direkter Nachbarschaft zu Drittligist SV Wehen Wiesbaden, dem rumänischen Europa-League-Teilnehmer CFR Cluj und den Frauen von Ajax Amsterdam – untergebracht sind.

Optimale Bedingungen also für das Team von Trainer Marcel Rapp, der für Montag zwei Trainingseinheiten anberaumt hat. Dazwischen sollen die KSV-Kicker regenerieren. Auch das Teambuilding soll in den kommenden Tagen nicht zu kurz kommen. Gut möglich, dass einige Spieler dafür auch die hoteleigene Golfanlage nutzen.