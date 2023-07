﻿Johanna Horstmann und Daily Harbour dominieren Dressur in Eutin

Kostenfrei bis 19:23 Uhr lesen

Erstes Interview bei der KSV

Holstein-Kiel-Zugang Shuto Machino: „Fußball in Deutschland heißt Kämpfen“

Im Trainingslager von Holstein Kiel lässt der japanische Neuzugang Shuto Machino bereits seine Treffsicherheit aufblitzen. Im Interview mit KN online erklärt der 23-Jährige seine Gründe für den Wechsel nach Europa, was er schon über den Fußball in Deutschland wusste und was sein Handicap auf dem Golfplatz ist.