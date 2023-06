﻿Sonne, Segeln, Spektakel: Die Ocean-Race-Flotte fliegt in Kiel vorbei

Kiel. Überall, wo der 29 Meter hohe Mast in der Ferne oder hinter einer Biegung auftaucht, brandet Jubel auf, ertönen Schiffshörner und andere Tröten, werden Smartphones und Kameras gezückt. Das US-Team 11th Hour Racing ist die erste Rennjacht, die in die Förde einfährt, die Gesamtführenden haben sich auf dem Weg aus Aarhus und auf der kleinen Schleife in der Kieler Bucht einen Vorsprung herausgefahren, der weiter wachsen wird. Sie kommen als Erste in den Genuss der Kieler Segelbegeisterung.

Ocean Race in Kiel: Mehr als 25 000 Zuschauer an Land, mehr als 2000 Boote auf der Förde

„Es ist irre, wie viele Leute hier sind“, sagt die Italienerin Francesca Clapcich. Als sie am Kieler Leuchtturm vorbeisegeln, begleiten Skipper Charlie Enright und Co. schon unzählige Boote. Offizielle Begleitboote, Kamera-Teams, Streckenmarshalls – und private Skipper. Sie wollen so nah wie möglich heran an diese Segel-Giganten, so nah, wie es die Sperrzonen zulassen. Auch die Ufer der Förde sind voll mit Menschen, in der Innenförde, an der Kaikante rund um den Ocean Live Park, ist inzwischen kaum noch ein Platz frei. Die halbe Stadt, so scheint es, ist da, auf dem Wasser oder so dicht dran, wie es eben geht. Mehr als 2000 Boote verfolgen und begleiten das Spektakel auf der Förde, mehr als 25 000 Zuschauer an Land.

Sie warten lange in der sengenden Sonne, sichern sich die besten Plätze, verfolgen Live-Tracker und Stream. Die Imocas haben Verspätung, der flaue Wind auf der Ostsee macht dem Zeitplan einen kleinen Strich durch die Rechnung. Und reißt das Feld mächtig auseinander. Nachdem die US-Crew als erste kehrtmacht, wieder raussegelt gen offener Ostsee, dauert es gut 20 Minuten, ehe das Schweizer Team „Holcim-PRB“ mit einer überwältigten Onboard-Reporterin Georgia Schofield als zweite Crew die Wendemarke rundet: „Du fährst hier herein, und überall sind so viele Leute – das ist einfach nur fantastisch.“ Weitere 15 sind es bis zum französischen Team Biotherm. Es zieht sich. Der Stimmung tut das keinen Abbruch. Bleibt eben Zeit zur Verpflegung zwischendurch.

Guyot erlebt „unglaubliches“ Comeback – Boris Herrmann rundet Wendemarke als Letzer

Das Team Guyot folgt auf Position vier. „Schau dir an, wie viele Boote da sind – das ist unglaublich“, sagt der Berliner Co-Skipper Robert Stanjek angesichts der schier endlosen Begleitflotte in die Kamera seines Onboard-Reporters Gauthier Lebec. Für die Crew, das ist zu spüren, geht ein kleiner Traum in Erfüllung. Nach der Blitz-Reparatur in der Knierim-Werft in Kiel und Last-Minute-Überführung zum Etappenstarthafen Aarhus im Renntempo in heimischen Gewässern segeln – das wollte das deutsch-französische Ensemble um keinen Preis verpassen. Und da geraten auch all die Herausforderungen dieser Etappe, auf der im Vergleich zur offenen See unzählige Manöver gefahren werden müssen, in den Hintergrund.

Boris Herrmann hatte sich den Fly-by dennoch anders vorgestellt. Zumindest aus sportlicher Sicht. Es läuft einfach nicht auf dieser Etappe, die für das Team Malizia in Aarhus mit einem Fehlstart begann, zunächst eine erfolgreiche Aufholjagd sah. Doch im Großen Belt wurden Herrmann und Co. durchgereicht, die Kieler Förde erreichen sie als Fünfte und Letzte. Und dann schlagen auch noch die Küstenbedingungen gnadenlos zu, fällt die „Malizia – Seaexplorer“ in ein Flautenloch.

11th Hour marschiert vorneweg – Platzt der Malizia-Traum vom Gesamtsieg im Ocean Race?

Der Rückstand wächst. Als das deutsche Team die Wendemarke um 17.38 Uhr rundet, hat 11th Hour schon wieder den Kieler Leuchtturm hinter sich gelassen. Mehr als 13 Seemeilen betrug der Malizia-Rückstand zu diesem Zeitpunkt. Muss das Team auf dieser vorletzten Etappe alle Hoffnungen auf den Gesamtsieg begraben? Vier Punkte liegen zwischen den führenden US-Amerikanern und der Herrmann-Crew. Ist der Zwischenstand beim Fly-by auch der Endstand der Etappe, ist der Rückstand auf dem letzten Teilstück von Den Haag nach Genua nicht mehr aufzuholen.

In Kiel geht die Segel-Party derweil weiter, feiern Tausende das Ocean Race, das Wetter, das Segeln und den Sommer. Auch Boris Herrmann hat die Muße, seine riesige Begleitflotte auf dem Weg hinaus aus der Förde noch einmal zu grüßen. Und einen Sinn für den Moment: „Das Ocean Race 2022 mit der ,illbruck’ in Kiel war eine große Inspiration für mich – dass ich jetzt selbst in diesem Rahmen hier segle, ist fantastisch“, sagte Herrmann.

Für die Crews ist nach der auch für sie spektakulären Stippvisite bald wieder etwas mehr Hochseesegeln in Sicht: Nach der erneuten Passage Fünens geht es durch Kattegat und Skagerrak in die Nordsee. Am Sonntag werden die führenden Boote in Den Haag erwartet.

