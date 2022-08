﻿Souveräner THW Kiel schnappt sich den ersten KN-Cup

Ein buntes Fanfest vor der Wunderino-Arena, 4022 Zuschauer in der Halle und ein souveräner Turniersieger THW Kiel – Kieler Handballherz, was willst du mehr? Die Zebras des Handball-Rekordmeisters schnappten sich am Sonntag den ersten KN-Cup. Zwei Neu-Kieler brillierten auf besondere Weise.

Kiel. Die Pause im Kieler Handball-Tempel ist offiziell beendet. Am Sonntag feierte der THW Kiel mit seinen Fans beim KN-Cup die Saison-Eröffnung und läutete mit einem souveränen Turniersieg durch zwei Siege gegen den Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau (23:14) und den Ligakonkurrenten HSV aus Hamburg (19:15) die letzte Phase der Vorbereitung ein.

Trotz Strandwetters warten die ersten Kielerinnen und Kieler schon eine halbe Stunde vor Beginn des Fanfestes auf dem Vorplatz der Wunderino-Arena, um sich im Handball-Parcours zu versuchen, einen Blick in den Mannschaftsbus „KI-EL 1“ zu erhaschen – Glücksrad, Burger, Fan-Glückseligkeit. Die natürlich nicht ohne Autogramme – von den neuen Zebras, aber auch von vier THW-Legenden, die zur Hauptattraktion im Rahmenprogramm wurden. Anlässlich des zehnten Geburtstages ihrer unübertreffbaren Saison 2011/12 mit Triple aus DHB-Pokal, Champions League und Meisterschaft ohne Minuspunkt (68:0 Punkte) sind Marcus Ahlm, Dominik Klein, Henrik Lundström und Daniel Kubes nach Kiel gekommen. „Als ich die Einladung bekam, dachte ich eigentlich, ich sollte spielen“, scherzt Lundström, der inzwischen als Sales Manager einer Mietwagenfirma in Göteborg arbeitet, seinem Heimatverein Redbergslids IK aber nach Ende seiner Manager-Zeit dort noch immer „überall hilft, wo man in einem Verein so helfen kann.“

Klein ist neben seiner Tätigkeit als Marketing-Geschäftsführer beim Bayerischen Handballverband als Handball-Experte der ARD ohnehin präsent in der Handball-Welt, Kubes („Nach dem Champions-League-Sieg damals bin ich zwei Wochen lang jeden Morgen mit einem Lächeln aufgestanden. Und wer mich kennt, weiß, dass ich das nicht so oft tue“) trainiert den Zweitligisten HSG Nordhorn-Lingen, und Marcus Ahlm ist für den schwedischen Ableger eines THW-Sponsors tätig und sportlicher Berater des THW-Aufsichtsrates. Was er den neuen Zebras zehn Jahre nach der „perfekten“ Saison zutraut? „Ich denke, dass die Mannschaft ganz oben mitspielen kann. Wir dürfen uns auf die neuen Spieler freuen. Es ist nicht einfach, hier sofort Leistung zu bringen. Aber sie werden dem THW mit der Zeit helfen können.“

Klein erwartet eine „große, spannende Saison“ bei den Zebras. „Man möchte dem SC Magdeburg zeigen: Ey, dieses Jahr geht es nur über uns.“

1. KN-Cup 1. KN-Cup in der Kieler Wunderino-Arena VfL Lübeck Schwartau – HSV Hamburg 27:23 (12:10) THW Kiel – VfL Lübeck-Schwartau 23:14 (10:7)THW Kiel: Mrkva (1.-20. Minute/ 7/1 Paraden) N. Landin (ab 21./6) – Ehrig 1, Duvnjak, M. Landin, Øverby 1, Weinhold 3, Wiencek 1, Ekberg 6/4, Pabst, Johansson 6, Dahmke, Zarabec 1, Schwormstede, Wallinius 3, Bilyk 1.VfL Lübeck-Schwartau: Klockmann (1.-33. Minute/ 9/2 Paraden), Dreyer (ab 33./2), Conrad (n.e.) – Leitz 1, Weiß, Gonschor 1, Löfström 2, Skorupa 3, Patzel, Ciudad 2, Schrader, Kretschmer 1, Horner, Klima, Blum 1, Speckmann 2/2, Bruhn 1. THW Kiel – HSV 19:15 (11:6)THW Kiel: Landin (1.-20. Minute/ 5/1 Paraden), Mrkva (ab 21./7) – Ehrig 1, Duvnjak, M. Landin 2, Øverby, Weinhold 2, Wiencek 4, Ekberg 5/4, Pabst, Johansson 3, Dahmke, Zarabec 1, Schwormstede, Wallinius 1, Bilyk.HSV: Budalic (1.-20. Minute/5 Paraden), Bitter (21.-37./4), Pinski (ab 37./0) – Magaard 6, Hartwig, Tissier 2, Unbehaun, Lassen, Weller 4/2, Axmann, Andersen, Niemann, Theilinger, Lieke, Valiullin, Baijens 3.

Zunächst aber heißt es: Premiere! Für Karl Wallinius, Eric Johansson, Petter Øverby und Tomáš Mrkva, die erstmals im Zebra-Trikot in ihr neues „Wohnzimmer“ einlaufen. Bereit, weiter am spielerischen Feinschliff zu feilen. An dem arbeiten auch noch die Fans: Bei der Mannschaftsvorstellung sitzt bei den 4022, die vom Arena-Vorplatz auf die Ränge geströmt sind, noch nicht jeder neue Nachname. „Hej, Eric, hej!“ tut es schließlich auch. Und besonders den Namen von Neuzugang Eric Johansson werden sich die treuen Zebraherdenanhänger merken. Der Schwede tut schließlich sowohl beim 23:14 gegen den VfL Lübeck-Schwartau als auch im abschließenden Duell mit dem HSV mit insgesamt neun Toren, zahlreichen Assists und einer unnachahmlichen Bühnenpräsenz alles dafür, sich in den Köpfen der Zuschauer festzusetzen.

Johansson bester Spieler, Mrkva bester Keeper des Turniers

Apropos Köpfe – THW-Torwart Tomáš Mrkva deutet beim KN-Cup mit 14 Paraden mehr als nur an, wie er sich in die Köpfe der gegnerischen Werfer zu schleichen vermag. Der Tscheche macht einen Tag nach dem 41:22-Testspielsieg gegen den „Nachbarn“ TSV Altenholz erst den Lübeckern, dann den Hamburgern, die überraschend das Auftaktspiel des Turniers gegen Underdog Lübeck mit 23:27 verloren hatten, das Leben schwer. „Das hat Spaß gemacht, bisher kannte ich die Halle ja nur als Gegner. Dass es dann auch im Tor geklappt hat, war noch ein schönes Extra. Auf jeden Fall hat dieses Erlebnis vor diesem tollen Publikum die Vorfreude auf die Saison noch gesteigert“, resümiert der 33-Jährige zufrieden. Positiv fällt auch die Bilanz von Cheftrainer Filip Jicha aus: „Gestern in Altenholz war ich nicht damit zufrieden, wie wir aufgetreten sind. Heute war ich zufrieden. Die Jungs haben durchgezogen, und die Rückkehr in unsere Halle hat die Vorfreude auf die neue Saison zu 100 Prozent gesteigert. Wir machen jetzt Schritt für Schritt weiter.“

Als schließlich Johansson als bester Spieler des Turniers und Mrkva als bester Torwart ausgezeichnet werden, endet ein für die THW-Fans rundum gelungener KN-Cup-Tag. Im „Wohnzimmer“ der Zebras ist’s heiß, auch die Vorfreude auf die Saison steigt in waghalsige Quecksilber-Höhen. Und mit einem lauten „Mrkva“ nach dem Tomáš klappt’s von den Rängen auch schon viel besser mit den Nachnamen. Nur ein Wermutstropfen bleibt: Als das THW-Team gegen 18.45 Uhr die angesagte Autogrammstunde verlässt, steht die Hälfte der Autogrammjäger noch geduldig in einer langen Schlange und guckt schließlich in Erwartung der Helden-Unterschriften in die Röhre.