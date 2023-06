3x3-Basketball

Die Eider Baskets reisen in der kommenden Woche zum 3x3-Basketball-Turnier der Special Olympics World Games in Berlin. Für das Unified-Team aus Flintbek ist die Nominierung der Höhepunkt der gemeinsamen Zeit in den vergangenen zehn Jahren.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket