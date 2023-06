﻿Special Olympics: Lisa Thun holt Bronze im Dressurreiten

Berlin/Kiel. Bei den Special Olympics World Games in Berlin hat die aus Molfsee stammende Lisa „Lucy“ Thun, die bei der Kieler Stiftung Drachensee arbeitet, für das deutsche Team Bronze im Dressurreiten geholt. Thun trat als einzige Reiterin aus Schleswig-Holstein gegen 130 weitere Reiterinnen aus 41 Nationen an.

Vor fünf Jahren war bereits ihre Zwillingsschwester Inka in Abu Dhabi bei der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung hocherfolgreich, gewann zwei Goldmedaillen und einmal Bronze. Kiels Sportdezernent Gerwin Stöcken zeigte sich hocherfreut in den sozialen Netzwerken. „Das war eine ganz tolle Leistung und wir freuen uns hier riesig im Kieler Rathaus und in der ganzen Stadt und auf der Kieler Woche.“

Thun-Geschwister kamen zu früh auf die Welt

Lisa Thun und ihre Zwillingsschwester kamen zwei Monate zu früh zur Welt, bekamen zu wenig Sauerstoff und Nährstoffe. Lisa fehlt es an Kraft im linken Bein und ihre linke Hand ist eingeschränkt. Deshalb reitet sie im Level B. „Dort wird Schritt und Trab geritten, kein Galopp“, erklärte Karin Thun im Vorfeld der Wettkämpfe.

Unterschieden wird zwischen den Levels A, B und C, die nach den jeweiligen Anforderungen unterteilt wurden. Lisa Thuns eigenes Pferd Imasing, ein 14-jähriger Wallach, nehme viel Rücksicht auf seine Reiterin. Mit ihm galoppiert sie auch und springt sogar.

