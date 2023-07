﻿Speedskating-Talent vom Gettorfer TV: Paul Schneider (16) lebt für den Tempo-Kick

Gettorf. Draußen, vor der kleinen Hütte an der Skatingbahn, treibt das Sturmtief „Poly“ am Sportpark Gettorf sein Unwesen. Immer wieder drücken sich Böen gegen die Fensterscheiben, knarrt das Holz. Paul Schneider aber wirkt gelassen. Das Training absagen? Kommt für den 16-Jährigen nicht in Frage, noch dazu so kurz vor der Speedskating-Europameisterschaft in Frankreich. Fünfmal 5000 Meter stehen an diesem Mittwoch auf dem Plan. Intervalleinheiten trotzen Windstärken, die sich einem Orkan nähern. Hohe Geschwindigkeiten? Lassen den Tempo-Junkie vom Gettorfer TV lebendig fühlen.

Rasend schnell zieht die Zeit: Schneiders Terminkalender lässt momentan kaum freie Lücken. Trainingscamps, norddeutsche, dann deutsche Meisterschaften, Eurocups. Das Speedskating-Talent hat sich für größere Aufgaben empfohlen, einen deutschen Meistertitel bereits im Gepäck. Nun will der gebürtige Eckernförder in Valence d’Agen, unweit der Großstadt Toulouse, an seine Leistungen anknüpfen: „Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, aber ich habe auch Bock. Ein Platz auf dem Podium wäre ein Traum.“ Bei der Junioren-EM wird Schneider auf die europäischen Speedskating-Favoriten aus Italien, Frankreich und den Niederlanden treffen. Weltweit sei Kolumbien die führende Nation. „Das ist fast wie Fußball da.“

Ungewohnte Speedskating-Bahn für Paul Schneider bei EM

Mittlerweile befindet sich Schneider, wohlgemerkt bei strahlendem Sonnenschein, bereits in Südfrankreich, um sich auf die ungewohnte Parabol-Bahn vorzubereiten. Überhöhte Kurven, Steigungen von der Innen- zur Außenseite, erfordern Konzentration, Technik und Physis, wenn die Athleten im Pulk am Rande des Erlaubten drängeln, mit Körpereinsatz um die Positionen kämpfen. Schneider sagt cool: „Das Gefühl, in die Kurve zu gehen, kurz vorm Stürzen zu sein, gibt den Kick.“ Manchmal, gibt der 16-Jährige zu, werden aus „kurz vor dem Sturz“ allerdings auch echte Schürfwunden, wie zuletzt im Trainingslager mit dem Nationalteam. „Im Vollspeed passiert das mal. Das muss man schnell wieder vergessen, das gehört dazu. Das ist es mir wert.“

Mit neun Jahren spielt der Gesamtschüler wie viele andere auch Fußball. „Irgendwann fand ich Skaten aber faszinierender“, sagt er, schätzt das Tempo, das Training auf hohem Niveau, die vielen Wettkämpfe, will mehr erreichen. Selbst in der Corona-Pandemie, in der er statt Halle oder Bahn nur auf der Straße trainieren kann, bleibt er mit 13 Jahren voll im Fokus, geben ihm die Trainingspläne einen Rhythmus. Auch wenn es manchmal eintönig sei, vier bis fünfmal die Woche Runde für Runde allein um die Bahn zu drehen – die Wettkämpfe im Team motivieren ihn.

Speedskating-Talent geht in Lang- und Sprintdistanz an den Start

In Frankreich wird der junge Speedskater sowohl auf der Lang- als auch auf der Sprintdistanz an den Start gehen – und damit „so ziemlich der einzige“ sein, wie er selbst sagt. „Ich habe beides trainiert. Viele fokussieren sich schon zu früh auf eine Distanz“, so der Teenager. Er aber setzt auf Variabilität. Erst mit 18 Jahren möchte er sich auf eine Strecke festlegen. Und träumt davon, einmal bei den Olympischen Spielen an den Start zu gehen. Gegenwärtig ist dies aber nur mit der Variante auf Eis, dem Eisschnelllauf, möglich. Sein Idol, Olympia-Medaillengewinner Bart Swings aus Belgien, hat es vorgemacht: Skater im Herzen, für die Spiele dann aber Rollen gegen Kufen getauscht.

Noch aber ist kein Eis, sondern Asphalt, Granit oder Kunststoff unter seinen Füßen. Oder Beton. Direkt nach dem Gespräch mit unserer Redaktion sprintet Schneider los, quer über den Fußballplatz nebenan, dann die Stufen der Tribüne hoch und runter, mal zwei-, mal einbeinig. Ein Kraftakt für den Extra-Kick. Für Höchstgeschwindigkeiten. Fürs Lebendigfühlen.

