﻿Speedway-Bundesliga: MSC Brokstedt chancenlos gegen Nordstern Stralsund

Brokstedt. Die Wikinger mussten in der Speedway-Bundesliga eine empfindliche Niederlage einstecken: Der MSC Brokstedt verlor sein Heimrennen auf dem Holstein-Ring vor 1200 Zuschauern gegen den amtierenden deutschen Meister MC Nordstern Stralsund deutlich mit 35:49. Vor allem die Brokstedter Asse Kai Huckenbeck und Norick Blödorn erwischten einen gebrauchten Tag. Der Angriff der Wikinger auf die Tabellenspitze erhielt mit der zweiten Saisonniederlage einen herben Dämpfer.

Ab sofort heißt es für die Brokstedter: Stolpern verboten. Jede weitere Schlappe in den nächsten Rennen ließe den Traum von der fünften deutschen Mannschaftsmeisterschaft endgültig platzen. „Noch ist nichts komplett verloren, aber der Druck steigt. Heute war das eine echte Bauchlandung“, bekannte MSC-Teammanagerin Sabrina Harms.

Norick Blödorn: „Ich habe alles probiert, aber es hat einfach nichts funktioniert“

Der Start ins Duell mit den Nordsternen verlief verheißungsvoll: Kai Huckenbeck und Lukas Fienhage zauberten einen 5:1-Laufsieg in den überraschend trockenen Sand. Auch die Punkteteilung (3:3) im zweiten Heat des Tages, als Blödorn und der Däne Claus Vissing hinter Stralsunds Dänen Patrick Hansen die Plätze zwei und drei belegten, bewegte sich noch im grünen Bereich.

Doch dem Flintbeker Blödorn wird dieses Wochenende nicht in positiver Erinnerung bleiben. Am Sonnabend reiste er unverrichteter Dinge von den deutschen U 21-Meisterschaften (Ausfall wegen heftiger Regenfälle) in Ludwigslust ab. Tags darauf kam er auf seiner Heimbahn in Brokstedt überhaupt nicht auf Touren, fuhr eine Woche nach seinem Sturz in Landshut lediglich magerere sechs Zähler ein. „Ich habe alles probiert, aber es hat einfach nichts funktioniert. Mindestens fünf bis sechs Punkte mehr wären mein Anspruch an mich gewesen“, sagt Blödorn selbstkritisch.

MC Nordstern Stralsund gewinnt drei Heats in Folge mit 5:1

Bis zum 16:14 nach fünf Läufen hielten die Wikinger die Gäste in Schach. Dann ging der Nordstern aus Stralsund kometenhaft auf: Drei Heats in Folge entschieden die Stralsunder jeweils mit 5:1 für sich. Plötzlich führten die Hansestädter deutlich mit 29:19 – die Vorentscheidung. „Deren Material ist verdammt gut gelaufen. Sie waren mir am Start, aber auch beim Speed überlegen. Auch ein Motorradwechsel brachte nicht den gewünschten Erfolg“, analysierte Blödorn.

Als dann auch noch Kai Huckenbeck zwei Nullrunden lieferte, war die Heimniederlage endgültig besiegelt. So blieb der Däne Vissing mit 13 Punkte der einzige Wikinger mit Normalform. „Mit einem Fahrer gewinnt man aber keine Rennen“, sagte Harms und forderte: „Wir müssen künftig unsere PS besser auf die Strecke bekommen.“ Die nächste Chance: Das Re-Match in Stralsund am 19. August.

KN