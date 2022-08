﻿Speedway: Kai Huckenbeck schwer gestürzt – MSC Brokstedt nur DM-Dritter

Stralsund. Die Wikinger haben den Titelhattrick in der Speedway-Bundesliga verpasst. Im Stralsunder Paul-Greifzu-Stadion reichte es für den MSC Brokstedt im Tagesfinale nur zum dritten Platz. Neuer deutscher Speedway-Mannschaftsmeister ist der MC Nordstern Stralsund. Bitter endete der Abend für MSC-Kapitän Kai Huckenbeck, der nach einem Sturz im B-Finale mit Verdacht auf Becken- und Oberschenkelbruch ins künstliche Koma versetzt wurde.

„Wir hoffen, dass Kai bald wieder auf dem Motorrad sitzen kann. Aber es sieht nach einer längeren Pause aus. Alles andere ist heute unwichtig“, sagte MSC-Teammanagerin Sabrina Harms. Der Wikinger-Käpt’n war im B-Finale von Stralsunds Lukas Baumann nach Außen abgedrängt worden, ehe es zum Crash aller vier Piloten kam. Neben „Hucke“ wurde auch Olchings Sandro Wassermann zur Behandlung ins Krankenhaus gefahren. Baumann und Michael Härtel konnten zum Re-Run wieder antreten.

Bis zu seinem Sturz zeigte Kai Huckenbeck (gelber Helm) eine starke Vorstellung in Stralsund. © Quelle: Daniel Sievers/HighSpeedPhotographix

Es war der schmerzhafte Schlusspunkt eines Tages, der für die Wikinger überhaupt nicht nach Plan lief. Kurzfristig musste das 18-jährige Mega-Talent Norick Blödorn seinen Start absagen. Der Flintbeker rückte über Nacht ins Starterfeld des U 21-WM-Finale in Cardiff nach. Die Brokstedter Träume von einer Titelverteidigung erhielten so einen herben Dämpfer. Lukas Fienhage (22) hätte den Platz von Blödorn an Position zwei, der für einen U 23-Fahrer vorgesehenen ist, einnehmen können, war jedoch vorab an drei gemeldet. Ersatzfahrer René Deddens wäre für Fienhage an drei gefahren – doch während Olching und Berghaupten dem Wikinger-Antrag zustimmten, stellte sich Stralsund quer.

MSC Brokstedt schenkte vier Läufe kampflos her

„Das Reglement ist das Reglement. Ich hätte Fienhage vorab auf Reserve setzen können, den Schuh ziehe ich mir an. Aber im Sinne des Sports wäre eine andere Lösung möglich gewesen. Bei den Nordsternen haben wohl andere Faktoren eine Rolle gespielt“, konstatierte Harms enttäuscht. Was sie nicht sagte: Stralsund wollte den Titel auf Gedeih und Verderb – und da kam das Brokstedter Dilemma gerade recht. Vier Läufe, in denen Blödorn angetreten wäre, musste der MSC punkt- und kampflos herschenken.

Sabrina Harms: „Mehr war nicht drin, wir waren mit lediglich drei Fahrern nicht siegfähig“

Die Wikinger kämpften einen aussichtslosen Kampf, hielten sich aber nach zwei Durchgängen wegen des starken Finnen Timo Lahti (11 Punkte) und des konstanten Huckenbeck auf Platz zwei hinter den Nordsternen. Nur Lukas Fienhage kam nicht in den Tritt, wurde später durch Deddens ersetzt. Bis zu den Finals war die Vizemeisterschaft in greifbarer Nähe – dann stürzte Huckenbeck, und alles andere wurde zur Nebensache. „Unser Team hat alles gegeben. Mehr war nicht drin, wir waren mit lediglich drei Fahrern nicht siegfähig“, sagte Harms.

Endergebnis: 1. MC Nordstern Stralsund 39 Punkte; 2. MSC Olching 32 Pkt.; 3. MSC Brokstedt 28 Pkt. (Timo Lahti 11, Kai Huckenbeck 9, René Deddens 5, Lukas Fienhage 3); 4. MSC Berghaupten 18 Pkt.