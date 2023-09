Spende von Hertha-Fans: Fabian Reese übergibt Geld-Eimer an Holstein Kiel

Kiel. Bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte ging es für Fabian Reese spektakulär zu. Durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit siegte Hertha BSC mit 3:2 bei Holstein Kiel. Auf dem Platz verzichtete Reese weitestgehend auf Jubel-Szenen. Um kurz darauf dann sein ganzes Herz zu zeigen. Schon wenige Minuten nach Abpfiff geriet der Fußball nämlich in den Hintergrund. Bei seinem letzten Gang durch das Stadion erledigte Reese noch eine besondere Aufgabe. Von der aktiven Fanszene der Hauptstädter bekam der Ex-Kieler einen schwarzen Plastikeimer überreicht, den Reese über den Platz zur Westtribüne trug.

Dort übergab der 25-Jährige den Eimer, in dem die Gäste Spenden für den an Lymphdrüsenkrebs erkrankten 16-jährigen KSV-Fan Ian gesammelt hatten. Schon im Vorfeld des Spiels hatten die Fans der Störche aufgerufen, für den 16-Jährigen und dessen Familie in dieser schweren Zeit zu spenden.

Ex-Kieler Reese: „Da wird Fußball extrem nebensächlich“

„Das war eine schöne Geste. Da wird Fußball extrem nebensächlich“, sagte Reese im Anschluss bei „Sky“. Die Vertreter der Hertha-Fans hätten ihn gebeten, das Geld zu den Holstein-Fans zu bringen. „In den Farben getrennt, in der Sache vereint – das passt ganz gut“, so der 25-Jährige. Zudem trug Reese ein blaues T-Shirt mit der Aufschrift „Kämpfen, Ian“. Zuvor hatte auch die Hertha in ihren Reiseinfos für die eigenen Fans auf die Aktion hingewiesen. Wie viel Geld bei der Aktion auf der Reise nach Kiel zusammengekommen ist, ist nicht bekannt.

Während des Spiels zeigte die aktive Fanszene von Holstein Kiel immer wieder Spruchbänder für den erkrankten KSV-Fan Ian. © Quelle: KBS-Picture

Vater des 16-jährigen Ian bedankt sich bei „Facebook“

Auch während des Spiels hatte die aktive Fanszene der Störche mehrfach auf das Schicksal des 16-Jährigen mit Spruchbändern aufmerksam gemacht. In einem emotionalen Statement bei „Facebook“ wandte sich der Vater des 16-Jährigen nach der Partie an die Fans und bedankt sich für die Unterstützung. „Ich bin einfach überwältigt. Mein Sohn ist stolz, Fan von diesem tollen Verein zu sein. Vielen, vielen Dank“, schrieb er dort.

Im Spendenaufruf der „Sektion Fördestadt“ berichtete die aktive Fanszene der Störche, dass die Mutter des Jungen durch die anstehenden Therapie-Termine in der Universitätsklinik Schleswig-Holstein (UKSH) ihrer aktuellen Arbeit im Großteil nicht mehr wahrnehmen könne. Jeder gesammelte Euro sei eine große Hilfe und ermutige die Familie „weiterzumachen“.

