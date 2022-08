﻿Spielabbruch in der Kreisliga: Fußballer des Eckernförder SV bewusstlos

Waabs. Es war angerichtet im Ostseestadion in Waabs. Zum Spitzenspiel in der Kreisliga Nord-Ost empfing am Sonnabend SV Schwansen die U23 des Eckernförder SV. Doch nach 78 Minuten wurde die Partie beim Stande von 2:0 für die Gastgeber abgebrochen. ESV-Spieler Ömer Dagtekin verlor nach einem Luftduell für mehrere Minuten das Bewusstsein und musste mit einem herbeigerufenen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Ömer Dagtekin verliert nach Kopfballduell das Bewusstsein

Was war passiert? Die Gastgeber führten durch einen Treffer von Michele Heidrich (69.) mit 1:0. In der 77. Spielminute dann der große Schreckmoment für alle Beteiligten. ESV-Stürmer Ömer Dagtekin schraubte sich auf Höhe der Mittellinie mit zwei weiteren Spielern zu einem Kopfballduell in die Luft. Dabei bekam er bei der Landung mit dem Ellenbogen einen unabsichtlichen Schlag an den Kopf und prallte ungebremst auf den harten Untergrund. Der 19-Jährige blieb regungslos liegen und verlor das Bewusstsein. Schiedsrichter Christopher Heyn erkannte die verheerende Situation zunächst nicht und ließ weiterlaufen. Aus der Szene heraus entsprang das 2:0 durch Jenrik Christensen (78.).

ESV-Coach Marcus Grubert hält Dagtekin immer wieder wach

„Danach unterbrach er (der Schiedsrichter, d. Red.) sofort. Wir liefen zu Ömer und haben ihn immer wieder angesprochen, doch seine Antworten waren sehr undeutlich und schwammig. Wir durften auf Anweisungen der Ärzte Ömer nicht vom Sportplatz tragen“, berichtete ESV-Coach Marcus Grubert, der die sich die ganze Zeit auf dem Platz um seinen Akteur sorgte und kümmerte, gegenüber unserer Redaktion.

Nach knapp 20 Minuten traf der Rettungswagen ein. Die Behandlung des Notarztes auf dem Spielfeld dauerte noch einmal eine halbe Stunde. „Es wurden alle nötigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Für uns stand fest, dass wir nach Unterredung mit der Mannschaft und dem Schiedsrichter das Spiel nicht fortsetzen wollten. Einige meiner Spieler waren geschockt. Die Verletzung steckte uns allen in den Knochen“, so Grubert.

Ömer Dagtekin hat mittlerweile das Krankenhaus verlassen. „Es wurde zum Glück nur eine schwere Gehirnerschütterung diagnostiziert. Aber bei solchen Szenen gerät der Fußball komplett in den Hintergrund“, so Grubert.