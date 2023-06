Spielplan veröffentlicht: Holstein Kiel startet auswärts bei Eintracht Braunschweig

Kiel. Die DFL hat am Freitag den Spielplan für die kommende Zweitliga-Saison veröffentlicht. Zum Eröffnungsspiel empfängt der Hamburger SV am Freitag, 28. Juli, den FC Schalke 04 (Anstoß 20.30 Uhr). Holstein Kiel muss am ersten Spieltag auswärts bei Eintracht Braunschweig antreten. Das erste Heimspiel bestreiten die Störche gegen die SpVgg Greuther Fürth (4. bis 6. August). Die zeitgenau Terminierung soll in der kommenden Woche folgen.

Danach hat die Liga ihre erste Pause, zwischen dem 11. und 14. August wird die erste Hauptrunde im DFB-Pokal ausgetragen, in der Holstein Kiel zum FC Gütersloh nach Ostwestfalen reist (12. August, Anpfiff 15.30 Uhr). Danach steht ein weiteres Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg an.

Holstein reist am 4. Spieltag zu Schalke 04

Weitere Höhepunkte der Hinrunde: Am 4. Spieltag (25. bis 27. August) tritt die KSV auswärts auf Schalke an, am 6. Spieltag steigt das Nordduell am Millerntor gegen den FC St. Pauli (15. bis 17. September) Der zweite Bundesliga-Absteiger Hertha BSC gastiert eine Woche später im Holstein-Stadion.

Zwischen dem 10. und 12. Oktober (13. Spieltag) kommt der Hamburger SV an die Förde. Am letzten Spieltag der Hinrunde (15. bis 17. Dezember) empfangen die Störche Hannover 96 zum Heimspiel. Das bedeutet, dass der Saisonabschluss wie in diesem Jahr in Niedersachsen stattfindet.

